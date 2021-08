Héctor Parra alarga su proceso con tal de salir absuelto de la cárcel

Se agota el tiempo de la investigación complementaria que se lleva a cabo en el caso de Héctor Parra, pero el solicitará una prórroga. El actor que fue acusado por su hija menor, Alexa Parra, de haber abusado sexualmente de ella cuando era pequeña, lleva detenido más de un mes, desde el 15 de junio, pero no le importa esperar un poco más con tal de salir absuelto.

Según su abogado, José Manuel Perdomo, quien había asegurado que este lunes se cumplía el plazo de investigación complementaria, dijo que este jueves se reunirán con el juez, para solicitar una ampliación de 60 días antes de una determinación, esto con la finalidad de presentar más pruebas a favor de la inocencia de Parra.

Anteriormente se ha generado una polémica sobre la culpabilidad del actor de "Un poquito tuyo", pues hay quienes señalan que se trata de una calumnia por parte de Ginny Hoffman, madre de Alexa, con quien tuvo una relación por ocho años.

"Todos los días hay quien nos llama, familiares, amigos gente del medio artístico que conoció la relación que tenía Parra con la parte acusadora, familiares incluso directos de ella (Ginny Hoffman) y hemos estado haciendo algunas entrevistas jurídicas para tratar de determinar qué testimonios nos pueden servir pero esto", dijo el abogado Perdomo en entrevista.

Además de estas pruebas también darán tiempo para recibir algunas determinaciones judiciales que se solicitaron luego de que en la audiencia inicial se evidenciara que se ocultaron un par de dictámenes de la fiscalía y se ejecutó la orden de aprehensión a partir de un dictamen particular.

Amigos, exparejas del actor y familiares directos de Ginny Hoffman y Alexa Parra son quienes han declarado. Aunque el jurista está impedido a nombrar a los testigos, dijo que conocía el caso de la actriz Aida Pierce y Dafne Hoffman, quienes han manifestado públicamente su apoyo a Héctor.

Se acercan a Ernestina Godoy

Con la intención de tener todas las armas a su favor, el 26 de julio los defensores de Parra se acercaron al equipo directo de la Fiscal General, Ernestina Godoy, para pedirle que revise el caso del actor, pues con anterioridad interpusieron una denuncia penal en contra de los servidores públicos que ocultaron los dictámenes y también planean ejecutar una denuncia en contra del diputado y actor Sergio Mayer, quien apoyó a Ginny en el proceso de detención de su expareja.

"Llegamos con la Fiscal de delitos sexuales y víctimas, el resultado bastante adverso y negativo, al principio se sentían agraviados porque ya existía esta denuncia penal en contra de los dos fiscales, le molestó bastante y le pregunté ¿por qué no nos daban esa atención de cordialidad como la habían tenido con el casi exlegislador federal (Mayer), mi pregunta es ¿recibe a cualquiera que llegue a solicitar una carpeta de investigación?".

Por ahora esperan que la Fiscal intervenga en la investigación del Ministerio Público antes de hacer una acusación formal. Esperan a septiembre, una vez terminado el fuero de Mayer, para denunciarlo penalmente por tráfico de influencias y con estos esfuerzos buscan dejar en libertad a Parra absuelto totalmente.

"Queremos es la excarcelación de Héctor, pero no una excarcelación negociada, que fue parte de la invitación que nos hicieron, queremos que salga absuelto porque Héctor confía en su inocencia, sabe que no llevó a cabo las conductas, hay muchos testimonios al respecto y por tardado que pueda ser no deberá rebasar unos cuantos meses a que esto se aclare", finalizó el abogado.