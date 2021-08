Eddie Schobert de 'Acapulco Shore' defiende que los 'influencers' sí trabajan

Ser influencer sí es un trabajo, comenta el creador de contenido Eddie Schobert, quien en la red TikTok tiene más de cinco millones de seguidores y en YouTube suma más de 644 mil suscriptores.

Schobert recuerda que comenzó en el mundo digital con un canal de YouTube junto a su expareja y cuando vio que de ello se ganaba dinero comenzó a invertir y con el tiempo creó sus propios canales.

"Antes la gente no lo veía como trabajo, yo personalmente cuando inicié no pensé que iba a ganar dinero de esto y es una pregunta que recibo mucho, de si gano dinero con los videos de YouTube. Sí, es un trabajo", dice en entrevista.

"Mucha gente no lo ve así porque dicen 'ah, te paras en frente de una pantalla, 15 segundos para TikTok y te pagan por eso', no, no me pagan por eso, me pagan por la dedicación que le tomé para aprender el baile, todo lo que viene atrás, la producción, las ideas, ser creativo", asegura.

El integrante del reality show "Acapulco Shore" considera que cada vez más gente está aceptando que los influencers sí trabajan porque antes no lo tomaban en serio pero a la par señala que sabe lo que hace no se compara con otras profesiones.

"No es como un albañil que se chinga todo el día, no es algo así pero no deja de ser un trabajo... como en cualquier otra cosa puede haber trabajo más fácil o más duro que otros y a uno le va a ir bien si eres constante, creativo, si le dedicas el tiempo".

Esta noche a las 22:00 horas por MTV Eddie formará parte del final de temporada de "Acapulco Shore", programa del que se va con un buen sabor de boca e incluso comparte que no dudaría en participar en otro reality show.

"Me llevo una experiencia increíble que jamás olvidaré por el resto de mi vida", dice el influencer.

"Esta temporada no estuvieron los de antes (elenco), pero creo que la rompimos totalmente como conjunto, yo comparándolo con otras temporadas (porque soy fan) sé que las peleas fueron mucho más en esta temporada y jamás había visto una pelea como la que se viene que está pasada de lanza", adelanta.