La supuesta novia de Sammy lo internó y lo abandonó: Eugenio Derbez

Luego de que se informara que la novia de Sammy Pérez, Zuleika Garza se encuentra desaparecida con todo y los accesos a las cuentas de banco del fallecido comendiante, Eugenio Derbez lo confirmó.

Fue durante una atención a medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde declaró que la mujer lo abandonó en el hospital, luego de que se revelara la cuenta que se tendría que pagar por la atención médica que recibió.

“La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente”, dijo.

En Venga la Alegría se compartió el fragmento de la entrevista donde también recuerda la gran amistad que tuvo con él y el apoyo que le otorgó hasta el final por el cariño que le tenía.

“Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia y estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, dijo.