Morenistas de Lerdo destacan resultados de la Consulta Popular

Morenistas de Lerdo y del estado dijeron estar contentos con resultados de la Consulta Popular pese a que no fue vinculante. Como se informó, los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales solo si el Instituto Nacional Electoral (INE) indicaba que la participación total en la Consulta Popular fuera de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

El morenista José Jacobo Femat; Yanko Vázquez, secretario de Finanzas de Morena en Durango; la regidora Guadalupe Femat; y otros morenistas de Lerdo; dieron a conocer su postura ayer tras la Consulta del domingo.

Dijeron que rescatan esta experiencia pese a una situación adversa donde consideran que no se promovió lo suficiente por parte del INE "y que aunque no es vinculante sienta un precedente de lo que será la nueva democracia participativa", declaró Femat.

Los morenistas también dijeron que en esta Consulta Popular se notó que no hubo movilización. "Hubo militantes de partidos políticos participando, ejerciendo su voto, pero no estuvieron dentro metidos los partidos políticos. Hoy no hubo acarreo de votantes ni compra de votos y creo que esos son elementos importantísimos porque ahora la gente pudo salir y manifestar de buena fe su punto de vista de acuerdo a lo que veía y el 95% de los que votaron se manifestaron por que se castigue a los funcionarios que hayan cometido delitos", dijo Femat.