Preocupa aumento de contagios en la entidad

En solo una semana, el estado de Durango reportó 1,293 casos nuevos de COVID-19, de los cuales más de 300 se presentaron en los primeros dos días de agosto, mientras que en los últimos días de julio fueron 12 defunciones. Ante tal escenario, autoridades estatales anunciaron que se tomarían acciones a través de la Comisión de Seguridad en Salud en el estado.

"Sin duda el incremento de casos y la demanda hospitalaria son dos situaciones que nos ponen en riesgo de retroceder en el semáforo", dijo el secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero.

El pasado fin de semana, el gobernador José Rosas Aispuro Torres dio a conocer la posibilidad de que la entidad retrocediera aún más en el semáforo de riesgo epidemiológico para llegar al color naranja, dado el número de contagios y pacientes hospitalizados por complicaciones por COVID-19.

Tan solo el mes de agosto inició con 354 casos positivos sin defunciones hasta el momento. Además, se reportan 131 personas hospitalizadas, de las cuales 49 están graves. "Desgraciadamente en todo el país estamos en esta tercera ola con un incremento notable de casos, esto se debe también a la alta contagiosidad que tienen las cepas del virus que va mutando que se hace más susceptible, tenemos que cuidarnos", dijo González Romero.

En cuanto a la reconversión de camas para la atención de los pacientes contagiados, dijo que en el Hospital General de Gómez Palacio se cuenta con 10 camas pero en la región se incrementarán a 18 más con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que dispondrá de dicha cantidad en el Hospital General de Zona número 51 de la colonia Fidel Velázquez "Chapala".

"Y es lo que no queremos, que por más camas que metamos el problema es que la gente se confió, es una tristeza, los jóvenes siguen saliendo, las reuniones, las festividades, y es un cuento de nunca acabar", dijo el titular de Salud.

El funcionario insistió en que no es tiempo de salir ante el riesgo de contagio que se corre. "No es tiempo de fiestas ni reuniones ni de eventos masivos. No es por fastidiar, es por la salud pública de la comunidad, la salud es más importante que cualquier situación que tengamos en nuestro estado. Cuídense por sus hermanos, padres, porque puede terminar en un grave desenlace", pidió González Romero.

Incidencia

Cifra de contagios en Durango: * El estado abrió el mes de agosto con 354 casos de COVID-19, sin defunciones. * Hasta ayer eran 131 personas hospitalizadas por contagio, de las cuales 49 se reportan como graves. * El secretario de Salud anunció la reconversión de 18 camas del HGZ 51 del IMSS en Gómez Palacio. * Llaman a mantener las medidas preventivas.