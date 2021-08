Critican autoridades Consulta Popular

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño infante, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, criticaron ayer al ejercicio de la llamada Consulta Popular que se realizó el domingo a nivel nacional, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que convocó solamente a poco más del 7 por ciento del electorado.

Zermeño calificó como una "vacilada" al ejercicio de Consulta Popular que se llevó a cabo ayer domingo en todo el país, actividad organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que no alcanzó ni el 8 por ciento de participación ciudadana.

"No fue nadie, a ver, fue una vacilada, no puede haber ningún incidente cuando no van... Es más, andan videos circulando en los que seguramente hubo casillas en las que no fueron ni funcionarios, entonces la ley te dice que los primeros que se forman son los que se hacen cargo de la casilla, pues hubo casillas en manos de gente que simpatiza con López Obrador y entonces se pusieron a llenar las urnas con votos falsos, es una vacilada", expresó.

Desde que se anunció como tal ese ejercicio fue objeto de críticas de parte de diversos actores políticos, a nivel regional el alcalde Jorge Zermeño fue uno de los primeros en mostrar su rechazo a esa actividad, misma que en su momento también catalogó como "innecesaria", al considerar que la aplicación de la ley no debe ser consultada, de la misma forma que el gasto de más de 500 millones de pesos para la misma le resultaba "excesivo".

ROTUNDO FRACASO: RIQUELME

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, catalogó como un "rotundo fracaso" a la Consulta Popular, misma de la que también señaló como una "distracción" a la sociedad de temas que son importantes y que sí deberían ser puestos a consideración pública.

"Primero que nada yo no fui, no participé en el ejercicio, si bien es cierto que México tiene que tener una apertura hacia la democracia participativa y dar garantías de la participación ciudadana, creo que lo más importante es que como gobernante sepas poner los temas de interés en la ciudadanía, creo que eso es lo más importante, el poner una consulta de este tipo, es decir, si garantizas o no, a través de tu marco jurídico, la justicia, creo que eso no se pone en duda, hay cosas más importantes que pueden entrar dentro de un ejercicio democrático, esto me pareció una verdadera distracción a los problemas nacionales y a los problemas locales", declaró.

Dijo que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los promotores de la consulta insistan en destacar la utilidad de la misma, lo que ocurrió solamente puede ser catalogado como un "gasto innecesario" y un "fracaso rotundo", especialmente en estados como Coahuila en donde se tienen otras necesidades por resolver en el ámbito del ejercicio público.

"Es una llamada de atención para quien solicitó una consulta de este tipo, por más que lo quieren ver muy optimista la consulta fue un rotundo fracaso y un gasto innecesario".