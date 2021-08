Ejercicio llegó para quedarse: senador

El senador José Ramón Enríquez Herrera consideró que la Consulta Popular que se realizó es un ejercicio que llegó para quedarse y que debe ser parte de la columna vertebral de la participación ciudadana, mismo que se tiene que modificar totalmente en cuanto a la forma para la toma de las decisiones en este país.

Opinó que es un ejercicio inédito e histórico que haya participado la cantidad de 6 millones 650 mil mexicanos, pues se trata de un ejercicio donde es el 7% del padrón de 93 millones de habitantes que se encuentran en el listado nominal los que participaron.

"Algo que resalta también es que 97.5% voto por el Sí de la revisión del pasado reciente de este país que es lo que nos queda seguir promoviendo, la participación ciudadana, y que los ciudadanos se involucren más en la vida pública, que no le dejemos las decisiones a los políticos", dijo.

Destacó la necesidad de que los ciudadanos sean los que puedan determinar la ruta que seguirá el país en muchos temas incluyendo economía, seguridad e infraestructura productiva. Apuntó que debe haber mecanismos más ágiles y modernos de consultar a la ciudadanía aplicando un método científico.

"Así como una encuesta puede representar estos 132 millones más otros 30 millones en el extranjero, en una encuesta, donde hay un referente con un margen de error dependiendo del muestreo y es válido, se puede también ya no utilizar recursos del erario público o utilizar los menos y que ya no se utilicen recursos del pueblo para que se puedan hacer con transparencia los procesos donde la era digital, la globalización, nos debe generar mecanismos más rápidos y ágiles para consultar a la ciudadanía, aprovechar las herramientas digitales para no tener que salir ni de casa ni de la oficina para poder votar", dijo el senador.

Comentó que lo ideal es que sea más robusta la participación para que tenga mayor solidez la opinión que se da o se emite desde la sociedad.