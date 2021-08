Coahuila tendrá su propio certificado de vacunación

El Gobierno de Coahuila emitirá sus propios certificados de vacunación anti-COVID-19 como una medida para que la población tenga mayor seguridad en cuanto a la realización de actividades sociales y en espacios de asistencia pública.

Así lo informó el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, quien señaló que el documento se ha pensado también como un apoyo al certificado que se emite desde el Gobierno federal entre las personas que tienen ya su esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

No obstante, Riquelme indicó que será de naturaleza diferente, pues el certificado estatal serviría únicamente a nivel local para obtener beneficios en restaurantes, eventos deportivos, recreativos, conciertos y demás, no así para salir de viaje o comprobar el esquema de la misma manera que el emitido por la Federación. El gobernador dijo que no existe ningún obstáculo para comenzar en el corto plazo a emitir y exigir dicha documentación en el estado, por lo que llamó a la población a estar atenta a la iniciativa que será detallada en los próximos días en todas las regiones de Coahuila.