Piden aplicar reglamento a ambulantes

En lugar de aplicar un cobro extra a los comerciantes establecidos, de Francisco I. Madero por sacar sus mercancías al exterior de sus negocios, debería a aplicar el reglamento con los vendedores ambulantes, que son los que tienen invadidas las banquetas y la plaza principal.

Así lo consideró el tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado Manuel Acuña, Reyes Martínez Alvarado, quien repitió que el número de comerciantes informales ha crecido drásticamente, además duplican la superficie permitida para instalar sus puestos.

Y es que la Dirección de Plazas y Mercados envió oficios a los comerciantes en donde se les notifica que a partir de este lunes aplicará una "cuota semifija" de 36 pesos q aquellos que utilicen la vía pública para expender cualquier tipo de mercancía en el área comercial.

"Aquí alrededor tenemos los espacios completamente restringidos, yo creo que en vez de ese cobro extra, sería mejor que empiecen a aplicar el reglamento, por que los ambulantes, se extienden lo que quieren y nadie dice nada".

Dijo que están conscientes que la situación económica de muchas familias, se complicó con la pandemia y los obliga a buscar la forma de subsistir, sin embargo recalcó que debe regularse, por que se tienen conocimiento que hay ambulantes que venden los espacios; es decir si tienen un determinado tiempo y su puesto ya está "aclientado", lo pasan a otra personas y luego ellos se van a otros lugar y así van de un lado a otro.

"Yo pienso que eso no se vale, por que vemos que está toda la plaza invadida, por las calles no se puede pasar y se supone que son espacios que son utilizados por toda la sociedad y hay reglamento que no se ejecuta y se debe cumplir en lugar meter medidas recaudatorias".