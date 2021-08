Para Enrique Meza sería un error despedir al 'Tata' Martino

A pesar de que Gerardo Martino cometió uno de los pecados más graves para un técnico nacional: perder la Copa Oro ante Estados Unidos, Enrique Meza, extécnico de la Selección mencionó que en estos momentos sería un error despedirlo.

El "Ojitos", quien dirigió al equipo nacional rumbo al Mundial de 2002, pidió mesura de parte del medio: "Hace unos meses todos decían que Martino era un genio, ahora hablan pestes de él. No es momento de hablar en contra, hay que darle continuidad. La Selección no está completa, hay muchos jugadores muy buenos en Tokio, pero quisimos ganar todo y a veces no sale", dijo.