Asociación civil Va Por El Cañón de Fernández vigilará obras en área natural protegida

Luis Sánchez Russek, presidente de la asociación civil Va Por El Cañón de Fernández, aseguró que se encuentran vigilantes de todas las acciones que se pretenden ejecutar dentro del Área Natural Protegida con motivo del Proyecto de Agua Saludable Para La Laguna promovido por el Gobierno Federal a través de la Conagua. También que muy pronto visitarán la zona donde se pretende instalar el rebombeo.

Mencionó que lo que se pretende es que no se vaya a realizar un daño permanente o vital dentro de esta área, por ejemplo, que se cancelara el paso del agua por el río, lo cual hasta el momento no se ve que sea así sino que lo que se pretende es hacer correr agua durante todo el año en un volumen adicional al estiaje de 16 metros cúbicos por segundo qué son 6 mil litros por segundo, explicó, de lo cual el gobierno pretende alimentar de agua a la planta potabilizadora con lo que se busca dotar de agua saludable a todos los seres humanos de la Comarca Lagunera.

Respecto al comunicado de la Conagua donde se informa que no que no se dañará el Cañón de Fernández el presidente de la asociación Va Por el Cañón de Fernández dijo que se debe dar el beneficio de la duda a las autoridades federales y no desconfiar de inicio de lo que ahí mencionan.

"No tenemos todavía claro si habrá más beneficios o perjuicios pero de entrada consideramos como un beneficio que vaya a correr agua por el río todo el año en el tramo de la cortina de la presa Francisco Zarco hasta la presa derivadora, lo que no causará la muerte del río aunque sí va a modificar el área en donde se va a construir y después habrá una superficie de 3 hectáreas y media que es una concesión que algún concesionario perdió y la recuperó la Conagua y ahí es donde quieren hacer el rebombeo", informó Sánchez Russek.

También dijo que el día 7 de agosto tienen una visita a este lugar del rebombeo.

Hasta el momento la asociación civil no ha recibido una invitación para el día 10 de agosto cuando se pretende recibir a directivos de Conagua a nivel central.

'No estamos todavía invitados, la verdad es que no nos han invitado todavía a sus eventos y nos hemos enterado porque nos hemos acercado como todos los interesados deben hacerlo", dijo.

En cuanto a las quejas de los ejidatarios que no están de acuerdo en el proyecto dijeron que no es un asunto que como asociación les ocupe porque eso tiene que ver con el uso del agua y de estiaje al cual los ejidatarios tienen derecho.

"Nuestra asociación se constituyó para preservar el Cañón de Fernández y coadyuvar con las autoridades correspondientes para que se cumpla con el programa de manejo", acotó.