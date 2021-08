Gobernador de Coahuila cataloga de 'rotundo fracaso' la Consulta Popular en México

FBwispears Hoy, 7:08 pm ... Seguir

Rotundo fracaso la ley en Coahuila, que Moreiras van y vienen y aquí no pasa nada la ley solo existe para los jodidos

publicado por: Willie Spears

Democrito

Hoy, 7:45 pm

Dicen que para hablar hay que tener la lengua larga y la cola corta, no veo con que autoridad moral este pseudogobernador habla de gastos innecesarios cuando él mismo propone emitir certificados de vacunación estatales paralelos a los federales, los cuáles no aportarán ningún beneficio adicional en términos reales, salvo más allá de justificar otro gasto innecesario por parte del gobierno de Coahuila.

LINDEMANN82 Hoy, 7:11 pm

$530,000,000 gastados en la famosa consulta, solo reunió el 7% de los 93,000,000 de mexicanos con derecho a votar, un total y rotundo fracaso, solo para preguntar si se aplica o no aplica la ley, constitucionalmente debe se proceder con cualquier delito, la ley te lo indica sin tener que hacer consultas piteras y gastos innecesarios, pobres seguidores del presidente mandril bananero.

publicado por: Elber Galarga

xibalba

Hoy, 8:13 pm

??? pobre narcopanista PERDEDOR ??? si supieras que ésta fué sólo la primera de muchas consultas que se vienen ??? antes que metro buses, fo bapro as y cuentas en Andorra

Hoy, 8:10 pm

??? pobre narcopanista PERDEDOR ??? si supieras que ésta fué sólo la primera de muchas consultas que se vienen ??? antes que metrobuses, robaproas y cuentas en Andorra ??? PERDEDOR

Hoy, 8:08 pm

??? Pobre narcopanista PERDEDOR, si supieras que ésta fué sólo la primera de muchas consultas que se harán en el futuro, antes que metrobuses, fobaproas y cuentas en Andorra ??? PERDEDOR

Hoy, 7:32 pm

Estás pro bien mensito. Mejor deja hablar a los adultos.

Hoy, 7:41 pm

La pregunta no estriba en sí ó no aplicar la ley. Si esa es tu interpretación; definitivamente no comprendiste el propósito de la consulta. Básicamente para que lo entiendas; la pregunta va más en el sentido de si la ciudadanía está o no de acuerdo en que se audite, escrutine, busque o investigue legalmente el desempeño y las posibles responsabilidades derivadas del mismo, de estos "actores políticos" del pasado. Si son unas santas palomas, como ellos mismos pretenden mostrarse entonces no deberían preocuparse por la investigación; pues el que nada debe nada teme. Si a tí te suena a fracaso que casi 7 millones de mexicanos hayamos dejado testimonio de que queremos que se investigue a estos personajes, creo que te falta entender un poco sobre la proporción de las cosas.

Beto Hoy, 7:13 pm

tan rotundo como el metrobús .

publicado por: Beto GV

PRIANPRDPTPVEM Hoy, 7:30 pm

Rotundo fracaso tus caros gastos estéticos para no parecer Shrek.

publicado por: Salinas Penabot

delallave Hoy, 7:37 pm

por cada persona que contesto la encuesta, nos costó $ 850.00, pesos más o pesos menos, que pagamos todos de nuestros impuestos. otro derecho innecesario mas, o sea un capricho mas ......

publicado por: Mángel F.G.

Democrito

Hoy, 7:48 pm

Y créeme que valió la pena.. Y por mucho, si tu no saliste a votar y emitir tu opinión igual que todos los demás que no estuvieron de acuerdo con este ejercicio democrático, que jamás en tu vida habías visto antes, entonces los responsables de la dilapidación del recurso son ustedes; no quienes participamos...

Derechero Hoy, 7:49 pm

rotundo fracaso?... yo no sé cómo esté estúpido jabalí así como muchas lacras de mierda se atreven a pensar así, si por el contrario esta acción democrática es lo importante y jamás se cuestiona el actuar uno de la ley y jamás se cuestiona si se debe aplicar una ley eso es lo que muchos idiotas dicen y piensan en su estúpido cerebro pero no la participación ciudadana es lo que cuenta y es lo que se va a quedar ya como parte de la vida de los mexicanos y eso es lo que hay que celebrar, El que así como eso uno decida el correr a los tres años a un presidente que no quiero o a un gobernador que estén funciones así como el mandril que está en Saltillo que no del ancho lo podemos correr a la chingada o un presidente municipal etc., Y no sólo eso también podemos decidir por muchas otros asuntos de México y eso se llama democracia pero aquí la desconocemos porque nos pintaron un México muy distinto un México a modo de todos esos sátrapas de la política a través del tiempo. que nacos ignorantes lo que piensan de esa manera como el mandril ya que no conocen como se mueven en otros países deberían de vivir en otro país de primer mundo como muchos lo hemos hecho para que se dieran cuenta la diferencia entre participación ciudadana o sometimiento político como tuvimos en más de 80 años.

publicado por: Roberto Montaño Siller

Derechero Hoy, 7:53 pm

Qué puede decir este idiota si es un Expor naco ignorante que resuena y puede tener sus palabras y su pensar si es un delincuente a ver alguna persona pensante que pueda decir lo contrario

publicado por: Roberto Montaño Siller

Derechero Hoy, 7:55 pm

Si vamos de fracaso en fracaso ha sido el PRI el PAN y toda esa política mierda arbitraria y corrupta toda esa burocracia que hace que en el extranjero nos vean como la máxima de corrupción y Y de inseguridad, de políticos rateros que tienen a un país jodido

publicado por: Roberto Montaño Siller

orion1 Hoy, 7:55 pm

La pregunta no estriba en sí ó no aplicar la ley. Si esa es tu interpretación; definitivamente no comprendiste el propósito de la consulta. Básicamente para que lo entiendas; la pregunta va más en el sentido de si la ciudadanía está o no de acuerdo en que se audite, escrutine, busque o investigue legalmente el desempeño y las posibles responsabilidades derivadas del mismo, de estos "actores políticos" del pasado. Si son unas santas palomas, como ellos mismos pretenden mostrarse entonces no deberían preocuparse por la investigación; pues el que nada debe nada teme. Si a tí te suena a fracaso que casi 7 millones de mexicanos hayamos dejado testimonio de que queremos que se investigue a estos personajes, creo que te falta entender un poco sobre la proporción de las cosas.

publicado por: orion XAVIER

Derechero Hoy, 7:57 pm

Ja ja ja ja ja dice un pendejo así como muchos imbéciles nos costó nos costó pedazo de imbécil ignorante eres una Queen orante pendejo nada nos costó esa lana que tú mencionas de 850 millones y la chingada se lo hubieran clavado cinco meses más pendejo y no te hubieran dado ni madres se lo hubieran clavado de todos modos sin participar tú ni participar tu abuela ni participar nadie pendejo se lo hubieran clavado entiendes desaparecido no lo entiendes que esa lana ya hubiera estado perdida multiplicada por 20 imbécil

publicado por: Roberto Montaño Siller

cocacola1 Hoy, 8:01 pm

A pesar que votacion fue minima y no vinculante ,lo que no dice este desagradable halcon del moreirato es que 97.7 % voto por un "si" , y esto no lo dicen ni tampoco ex presidentes asesinos y corruptos !!!

publicado por: jose de juan martinez lopez

syl6vestre Hoy, 8:04 pm

jajajajajaja, ahh que mis chairos tan p3ndejos jajaja siguen defendiendo ese gasto innecesario, mientras siguen comiendo cheetos con cueritos del centro porque es para lo único que les alcanza...jajajajajaa

publicado por: sylvestre lomas

xibalba

Hoy, 8:16 pm

??? Narcopanista PERDEDOR el cuerito te lo pongo en el centro y te saco los Cheetos ????

