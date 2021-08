Víctor Carpinteiro y Marco Treviño recuerdan con cariño a Lilia Aragón

Víctor Carpinteiro recuerda con cariño a su amiga, la actriz Lilia Aragón, quien falleció este lunes según reportó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El histrión relata que en el último año se habían distanciado, en parte a raíz de la pandemia.

"Con Lilia yo tenía comunicación frecuentemente y de un tiempo a la fecha ella se ausentó, de estar mandándonos mensajes, saludándonos, me extrañó un poco esa ausencia, no quise pensar que estuviera enferma, pensé que ya ves que luego nos retiramos un momento de redes sociales y amistades", dice en entrevista.

"Quise tomarlo así y tampoco me di a la tarea de preguntar qué sabían de ella y ahorita la noticia me cayó de sorpresa".

Lilia, quien es recordada en telenovelas como "Cuna de lobos" y "Vencer el miedo", y en películas como "Veneno para las hadas", murió en Cuernavaca, Morelos por problemas del corazón.

"La admiré y admiro como actriz, para mí es un referente en muchos sentidos por su trabajo artístico, como amiga tuvimos una relación estrecha lo cual me hizo quererla y poder platicar de muchos temas con ella. La noticia me sacude porque hay gente que no quisiéramos que faltaba", señala Carpinteiro.

"Siempre estuvo apoyándonos en el Círculo teatral, acudiendo a los estrenos, iba a ver las funciones, fue una persona muy cercana y lamento muchísimo su partida. Deja también una gran trayectoria como actriz y creo que eso es lo que también debemos reconocer… un abrazo para sus hijos".

Actriz y funcionaria. Aragón se desempeñó además como diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue secretaria general de la ANDA entre 2006 y 2010.

Lamenta ANDA la muerte de su exsecretaria General

Al respecto, el actor Marco Treviño, de la Secretaría del Interior y Exterior de la ANDA, comparte unas palabras:

"Lamentamos mucho en la ANDA el fallecimiento de nuestra compañera Lilia que además fue secretaria general, de una trayectoria muy importante como actriz y sindicalista, extendemos nuestras condolencias a sus familiares", señala.

"En la ANDA la conocí como una sindicalista de lucha y convencida de lo que ella creía y en ese sentido también trabajó y se hizo lo que ella creyó conveniente. Es una actriz con una trayectoria muy larga en cine, teatro y televisión, de una generación que dio grandes estrellas, estuvo rodeada de gente con mucho talento y además le tocó la mejor época de las telenovelas".