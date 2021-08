Fue una vacilada: alcalde de Torreón sobre la Consulta Popular

Derechero

Hoy, 8:03 pm

publicado por: Roberto Montaño Siller

creo que este vejete si como muchos imbéciles no entendieron el propósito de la consulta popular yo no sea que llaman vacilada o llaman fracaso cuando realmente fue un éxito y no fue un éxito por los millones de personas que votamos no y no fue un éxito porque de la noche la mañana vamos a agarrar estos cabrones y lo vamos a encarcelar no porque ese no es el propósito fue un éxito porque se determinó y se concluyó satisfactoria que es un país necesitamos la participación democrática y que hay gente que si lo queremos y que si se va a poder avanzar así porque si queremos mejorar las cosas tenemos que hacer, Lamentablemente con estas declaraciones de este y otros imbéciles de otros estados que comentan similar estamos acabados como país porque toda esa bola de estúpidos quieren eso que la gente no participe que la gente no decida sea que le temen el que nada debe nada teme cabrones de gente imbécil. la gente razonable no Escuchan y hace caso a este tipo de comentarios por demás ignorantes

