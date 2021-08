Mueren cuatro personas en Coahuila que tenían esquema completo de vacunación antiCOVID

monstercos

Hoy, 6:01 pm

publicado por: George Zermenso Infame

Ahora resulta que para que la vacuna sea eficiente hay que tener la salud al 100, ósea, que nunca te haya dado gripa, sin caries, sin uñas enterradas, visión 20-20, sin hemorroides, etc. de otra forma la vacuna no funciona, jajajaja, seguimos con el discurso tramposo e ignorante de la vacunación de sustancias experimentales y nocivas. NO A LA VACUNACION COVID, NO A SER CONEJILLO DE INDIAS, NO A LOS ENGAÑOS Y VERDADES A MODO DE LOS LABORATORIOS Y MEDICOS QUE OBVIAMENTE SE FORRAN DE DINERO CON LA APLICACION MASIVA DE ESTE PRODUCTO CUYOS EFECTOS SECUNDARIOS AL MEDIANO Y LARGO PLAZO SON DESCONOCIDOS.

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 2