Werevertumorro pierde 105 mil pesos por apuesta a México en Copa Oro

Luego de la lamentable derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro en Las Vegas, Nevada, este lunes el creador de contenido conocido como 'Werevertumorro' compartió que perdió 105 mil pesos por apostarle a su país.

“Es imposible que no gane México. O sea, es imposible que Estados Unidos, con un mucho mejor equipo, haya medio sufrido y nos ganó la final de la copa pasada. Y en este caso no puede ser posible que nos gane el día de hoy”, declaró al anunciar su apuesta.

Más tarde, luego de la derrota 1-0 en tiempos extras, el youtuber publicó una fotografía 'derrotado' desde las gradas del estadio, decepcionado de la actuación de la Selección Nacional.

Amigos no me van a creer pero gano Estados Unidos jajaja que cosa no??? pic.twitter.com/WVWEmHVWYS — EL WATEVER (@werevertumorro) August 2, 2021

"Amigos! A los que han apostado y están en este pedo saben que así es y así pasa. Ya le urgía a la gente que perdiera para que “aprendiera mi lección” pura buena vibra y las apuestas son diversión! Mi lana me divirtió a mi y a ustedes durante 30 días", compartió más tarde con la captura de pantalla del dinero que había perdido.

Amigos! A los que han apostado y están en este pedo saben que así es y así pasa. Ya le urgía a la gente que perdiera para que “aprendiera mi lección” pura buena vibra y las apuestas son diversión! Mi lana me divirtió a mi y a ustedes durante 30 días los tqm!!! pic.twitter.com/04VTqRTd06 — EL WATEVER (@werevertumorro) August 2, 2021

"A mí me bajó el azúcar porque perdí $100 pesos mexicanos y tú diciendo que no hay pedo porque perdiste más de $100,000 pesos, chale me humillaste", comentaron.