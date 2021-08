Gimnasta de EUA sufre doble caída en barras de Tokio 2020

Sin embargo, las caídas también pueden servir como aprendizaje para ellos. Tal es el caso de Jade Carey, gimnasta olímpica de Estados Unidos, quien se viralizó tras sufrir doble caída en barras.

La joven de 21 años de edad, se encontraba calentando para la prueba, cuando intentó realizar una voltereta en el aire y no logró retomar la barra, por lo que cayó de frente al colchón de seguridad.

Nuevamente tras levantarse y continuar, la atleta volvió a caer de una manera similar, generando algunas reacciones en redes sociales y TikTok.

Luego de sus accidentes, Jade continuó en la competencia, logrando esta madrugada el oro en la disciplina de coreografía en piso.

It’s #gold for Jade Carey of @TeamUSA in the women’s floor exercise event on her Olympic debut!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @gymnastics | #ArtisticGymnastics pic.twitter.com/4hYqC1yMKJ