'Solo un equipo intentó jugar', menciona Guillermo Almada

Con un sabor amargo salió Guillermo Almada ayer del Corona, además de señalar al arbitraje, como uno de los responsables no del resultado, pero sí de las grandes pausas en el partido.

Y del empate, el estratega de Santos Laguna resaltó: "Previo al partido les dije a los jugadores que ellos (Cruz Azul) aprovecharían alguna situación a balón parado, un espacio abierto, algún balón peinado, uno quiere ganar, pero a veces es difícil con todas estas cosas complicadas que tocó vivir".

Para el uruguayo, solamente hubo en equipo en la cancha, que intentó proponer, mientras que la Máquina Celeste, destruir. "Hoy solo un equipo intentó jugar, esa es la realidad. Un equipo intentó proponer y el otro obstaculizar, ensuciar el partido. No es una crítica, además que el árbitro da apenas cinco minutos cuando se cansaron de cortar el juego, además de los cinco cambios de cada lado, pausas para la hidratación, entre otras cosas".

Aceptó que hubiera estado más satisfecho si perdían el partido, a cambio de jugar todo el tiempo que se perdió, ya que el principal artista que tiene que colaborar es el árbitro.

"No me gusta que mis jugadores hagan tiempo y se tiren al piso, pero si se pregona una cosa, me cuesta entender que se hace lo contrario", confesando que han tenido charlas con Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje, aunque lo que se habla queda entre ellos.

Y es que acotó: "Entre la dinámica de juego y que no se pierda el tiempo, estoy de acuerdo con Brizio y Federación porque esto es un juego, no quiere decir que ganáramos el partido, a lo mejor lo perdíamos, por la calidad de jugadores que tiene Cruz Azul. Quien debe reponer el tiempo y poner orden con los futbolistas es el árbitro".

En el caso del "Huevo" Lozano, informó que sintió una molestia después del viernes, por lo que ya no quiso tomar riesgos. "Sabemos que aparecerán molestias por el tiempo de inactividad, pero no queremos que se prolongue a una lesión, por eso mejor el descanso".

Acerca del penal que se falló, opinó: "El gol es el cambio táctico más grande del partido, quizá hubiera obligado a Cruz Azul a abrirse, pero 'Gorri' tiene gran personalidad, a veces se tiene esto con quienes lo patean, pero hubiera sido aliciente y practicaría el rival un futbol diferente al que plantearon".

Volvió a dejar en claro que no juegan de acuerdo al resultado, ya que tienen un estilo de juego propio, de aprovechar las aperturas, intensidad y ritmo. "La mejor defensa con un gol, es ir por el otro, siento el futbol de esa manera, hubiéramos buscado otro gol, tal como lo fue la semana pasada en Necaxa, esa es nuestra filosofía e idea".

'JUSTO EMPATE'

Por lo que respecta a Juan Reynoso, dijo que el duelo le dejó sentimientos encontrados, ya que no pudieron aguantar el resultado.

"Salimos dormidos, al final hubiera firmado el empate, Gudiño no fue factor después, (Santos) ya no tuvo llegadas. En lo general, por la coyuntura y el momento, fue justo el empate".

No quiso señalar al juvenil Huescas, el infractor del segundo penal, con el que los Guerreros empataron, sino al contrario. "Felicitarlo porque el resto de los jóvenes, se mostraron con solvencia y personalidad, pero a partir del acierto y error, van obteniendo oficio, también pasa en mi país, alguien debe correr algún riesgo, le tocó la mala suerte".

Dijo que algunos de sus jugadores que obtuvieron vacaciones, ya están en México, por lo que tendrán semanas de trabajo, esperando que no pierdan mucho, por lo que tendrán algunos minutos el viernes.

"Se tuvieron 10 bajas para este partido y con calor extremo, tuvimos que recurrir al grueso de la banca, pero a partir del lunes ya empezaremos la recuperación y pensar en Necaxa", finalizó.

68 POR CIENTO de posesión de balón tuvo Santos Laguna, pero no fue suficiente para ganar.