Mercedes Hernández habla de la cinta Sin señas particulares; su premier en Torreón será este martes.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno federal, hay más de 80 mil desaparecidos. Sus familiares han formado varios colectivos, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México ( FUNDEM) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).

Esta crisis llevó a la directora, Fernanda Valadez, a realizar el filme Sin señas particulares, que protagoniza Mercedes Hernández, quien se mete en la piel de "Magdalena", una mujer que busca a su hijo luego de que desapareciera tras tratar de cruzar la frontera hacia EUA.

El Siglo de Torreón y Cinépolis Cuatro Caminos presentarán este 3 de agosto a las 20:00 horas una premier del largometraje, que fue galardonado en los festivales de Sundance, San Sebastián y Morelia.

Mercedes charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su labor en la cinta. Dijo que cuidó hasta el más mínimo detalle en su caracterización porque no es nada fácil representar el dolor que siente un ser humano al enfrentar tal situación.

"Me da gusto que Torreón sea de las primeras plazas en ver la película gracias a esta función especial. Ustedes verán el viaje de una madre que trata de hallar a su hijo desesperadamente. Se aventura sin dinero, sin contactos, sin saber leer o escribir, y es que en México hemos visto que cualquier madre, por el amor que les tiene a sus hijos, hace lo que sea", dijo.

La también actriz de la serie Somos comentó que se documentó bastante sobre el tema. Leyó decenas de notas periodísticas, conoció testimonios de familiares y aprendió acerca de estudios psicológicos hechos a madres de víctimas reales.

"Yo tengo un hijo y me daba miedo el hecho de pensar que pudiera perderlo. Sabemos que hicimos un trabajo ficticio, sin embargo, estas cosas sí ocurren y en México son el pan nuestro de cada día", informó.

Vía telefónica, la ganadora del Ariel por La tirisia aplaudió que filmes como Sin señas particulares se hagan y lleguen a las salas, porque de esa manera la audiencia puede sensibilizarse y a su vez comprender a las víctimas.

"Es muy importante que las películas y en general que el arte empaticen con la sociedad y se preocupen por los temas que le duelen la sociedad, en este caso, la desaparición forzada, un problema tan latente en nuestra nación".

La actriz externó que la película ha recibido muy buenas opiniones del público que ha podido verla y de la crítica especializada.

"Sin señas particulares viajó todo el año pasado. Ha recibido 17 premios internacionales en festivales de mucho prestigio, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde me premiaron como Mejor actriz. Para mí, ha sido una bendición y una gran oportunidad".

Independientemente de las distinciones que ha recibido el largometraje, Hernández reveló qué le ha dejado este proyecto a nivel personal y profesional.

"Me ha otorgado una enseñanza importante para mi carrera, y es que debo tener los ojos bien abiertos para saber cuáles son los proyectos que tengo que tomar y a los cuales les debo invertir todo mi tiempo, energía y pasión", dijo.

Por otro lado, Mercedes se mostró orgullosa de formar parte también de la serie Somos, que cuenta lo ocurrido en la masacre de Allende en marzo de 2011.

"En Somos hago un personaje entrañable, que es 'doña Chayo', que tiene un carrito de hot dogs y que por una circunstancia ajena a su voluntad se vuelve un halcón de un grupo delictivo. Enfrenta todo el peligro por su hija y por su yerno; ella, así como empuja su carrito, así empuja su amor por salvar a su familia".

Para Hernández lo que ocurrió en Allende "ha sido una desgracia" y lamentó que las autoridades guarden tanta información al respecto.

"Lo que pasó en Allende ha sido una desgracia y es horrible que no hayamos tenido la suficiente información para denunciar, para indignarnos y para defender a la población. En ese sentido, Somos contribuye a la memoria colectiva para que cosas así no vuelvan a ocurrir".

Además de Somos y Sin señas particulares, Mercedes anunció que se le verá desde el 20 de agosto en otra serie, dirigida por Diego Luna, con la que espera seguir con esta buena racha laboral que atraviesa.

"Se llama Todo va a estar bien. La hicimos en plena pandemia. Les aseguro que se van a divertir bastante. Plantea las dificultades de las relaciones humanas, concretamente en el matrimonio, y creo que va a generar muchas reacciones en la sociedad".

Mercedes Hernández sostuvo que ha tenido sentimientos encontrados en fechas recientes, y es que se siente muy feliz porque gracias a dichos trabajos ha tenido un mayor reconocimiento profesional, pero este éxito ha llegado en momentos complicados.

"Recibo esto con pudor. A mitad del año pasado comencé a sentir que me estaba yendo muy bien, sin embargo, me da pudor porque yo veo dolor en el país. Mucha gente murió por la pandemia o perdió su trabajo. Me siento bendecida por tener salud y disfrutar de mi trabajo, pero también me da tristeza todo lo que ocurre".

Antes de colgar la llamada, la actriz confesó que a lo largo de su carrera ha sufrido discriminación. En lugar de acongojarse, ella se armó de valor haciendo a un lado los estereotipos, hasta volverse la actriz que es hoy, capaz de conmover o entretener al público son su labor.

"En un principio cuando me enviaban a castings creo que no entendían el tipo de personajes que yo podía hacer y me sentía incómoda, pero luego descubrí que la incomodidad debía estar en los otros porque nuestro color de piel y nuestro origen es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos".