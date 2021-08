Afición de Santos se queda con las ganas de celebrar

No hay fecha que no se llegue o plazo que no se cumpla, después de poco más de dos meses de espera regresaron los domingos futboleros a la cancha del estadio Corona, con un platillo fuerte como la repetición de la pasada final del Guardianes 2021 entre Santos y Cruz Azul.

Con el reciente título de la 'Máquina' aumentaron las playeras azules en la tribuna de la 'Casa del Dolor Ajeno' pues se podían contar por centenas antes y durante el partido, además de algunos camiones que hicieron el viaje desde la Ciudad de México. Con el cambio de horario de partido, la temperatura a las 6 de la tarde en el Territorio Santos Modelo era de 36 grados a la sombra, calor que la tribuna de oriente tuvo que soportar la mayoría de los 90 minutos del partido. Como es costumbre, la medidas sanitarias dentro del inmueble fueron muy severas, invitando y exigiendo el uso del cubrebocas, por parte del personal de seguridad, sin reportarse incidentes con aficionados que hayan tenido que abandonar el estadio, aunque se pudo observar que varios aficionados no lo portaban en todo momento. El encuentro comenzó intenso y en la primera llegada de peligro, el nazareno Jorge Isaac Rojas marcó la pena máxima sobre Diego Valdés después de revisar el VAR. El estadio completo explotó de asombro al ver fallar desde los 11 pasos a Fernando Gorriarán. Después de 45 minutos de bostezo, durante el medio tiempo la señora María del Rosario Herrera fue premiada en la tribuna con un abono de por vida, dentro de los premios especiales que Club Santos ha otorgado a sus aficionados fieles. Comenzó la segunda mitad con mejor ritmo y fue Cruz Azul quien puso primero el grito de gol, que los cientos de aficionados celestes corearon a todo pulmón. Los Guerreros buscaron dentro de sus posibilidades y finalmente encontraron el empate con un penal bien cobrado por Diego Valdés, que hizo vibrar a los miles de aficionados santistas en la tribuna. El tiempo se terminó y finalmente Cruz Azul pudo llevarse el empate de esta difícil cancha, lo que causó el descontento de la afición con una ensordecedora rechifla al finalizar el partido. 12 MIL 200 aficionados asistieron al partido de ayer entre Santos Laguna y Cruz Azul.