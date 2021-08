'Regulación de gas LP en México afecta competitividad', advierte la Coparmex

Cesar Hoy, 7:40 am ... Seguir

a que a coparmex, claro que van a chillar como lo que son unos marranos codiciosos.claro que van a afectar sus inversiones al obligarlos a moderar sus ganancias desproporcionadas, leoninas e inmorales. es increible que el gobierno les tenga que poner un hasta aqui a su desmesurada e insaciable codicia, lo bueno es que ahora si hay un gobierno sensible a la realidad economica del pais, sin ser un florero como gobiernos y organismos anteriores que solo eran tapaderas de "empresarios honestos", claro mediante corrupcion de por medio.el negocio ahi esta, para todo el que le convenga, y que se retire el que no quiera seguir las nuevas politicas reales economicas del pueblo de MEXICO. seguros estamos que no faltaran inversionistas que le entren al negocio, sean nacionales o extranjeros.

publicado por: Cesar Orozco

splinter Hoy, 7:49 am

Afecta la competitividad de quién da más caro...

publicado por: splinter 19

refugio.salgado Hoy, 7:55 am

Ahora deben competir para ver quién vende más barato . Los careros desaparecerán .

publicado por: Refugio Salgado

charss Hoy, 8:07 am

Solo entendí que la coparmex no esta de acuerdo porque afecta a los intereses de los que se enriquecen con los altos precios. En pocas palabras la Coparmex no está de acuerdo en que el ciudadano trabajador sea beneficiado si ellos no pueden robar más.

publicado por: lolo bla bla

Adolfo_mtz_ch Hoy, 8:51 am

jajaja defendiendo a los empresarios y el pueblo.. que se joda ja,ja,ja.. como si estos empresarios pagaran bien a sus empleados

publicado por: Adolfo M C

