Los parques de bolsillo, una alternativa para espacios públicos en Torreón

unachana

Hoy, 9:03 am

publicado por: ANGELICA MARIA leyva rodriguez

No me parece buena está alternativa, ya deporsi el centro está súper aglomerado de gente, carros, y no hay suficientes estacionamientos, para todavía hacer esa mafufada al igual que hicieron con toda la Morelos. No va a faltar algún conductor loco que se lleve entre sus llantas a la gente que utilice estos lugares. Además estamos en Torreón, no en otro país en dónde las culturas son diferentes a las nuestras

