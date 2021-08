Baja, participación de ciudadanos Consulta Popular en Torreón

Muy poca afluencia de ciudadanos se registró en la Consulta Popular en Torreón, sin embargo, quienes acudieron lo hicieron con una fuerte convicción de que se aplique la ley a quienes hayan incurrido en irregularidades.

En un recorrido por las mesas receptoras que se instalaron en la ciudad, se observó muy poca gente participando, principalmente adultos mayores y jóvenes que manifestaban su entusiasmo de que este ejercicio democrático no sería solamente un derroche de más de 500 millones de pesos, sino convencidos de que se podría generar un cambio en el país.

El Instituto Nacional Electoral (INE), informó que para que la consulta fuera vinculante, se requería de un 40 por ciento de participación de la lista nominal. En Torreón, los distritos electorales 05 y 06 reportaron desde temprano la instalación de la totalidad de las mesas receptoras, pero hubo casos donde el proceso fue muy complicado debido a que no se presentaron los ciudadanos que fueron capacitados para ser funcionarios ni sus suplentes, y no había ciudadanos para tomar de la fila, pues a las 08:00 horas en muchos lugares no hubo nadie formado, contrario a lo que ocurre en una elección constitucional.

"Instalamos todas las casillas, se integraron con los funcionarios, ya en lo que corresponde a la votación, nos reportan que fue baja", comentó Raúl Samaniego Alvarado, vocal ejecutivo del INE en el distrito 06.