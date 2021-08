Deficiencias en servicios básicos frena instalación de empresas en San Pedro

Las fallas en los servicios de telefonía celular, internet y electricidad frenan inversiones, aseguró el presidente de Canaco en San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos.

Resaltó que, durante años han batallado por las constantes fallas en dichos servicios, que en lo que se refiere al comercio, genera pérdidas importantes, ya que ha habido ocasiones en que el problema se extiende por varios días y se paralizan toda actividades, pues sin internet o electricidad no se pueden hacer transacciones bancarias o pagos en los mismos negocios, además de que quienes ofrece alimentos se les echa a perder mercancía.

Resaltó que en San Pedro, al ser cabecera de la región Laguna II, se encuentran dependencias como la Fiscalía, los juzgados civiles y penales, así como hospitales, por lo que recalcó no es posible que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, que demeritan al municipio.

“Escasos de todos los servicios, salud, social, técnico, tenemos semáforos y alumbrado porque nos los regaló Torreón, los que quitaron allá son los que tenemos aquí”.

Los empresarios, dijo, optan otros municipios para invertir, debido a que San Pedro no cuenta con la infraestructura ni los servicios básicos, por lo que el sector laboral sale a buscar otras oportunidades de empleo.

“Nosotros tenemos vacas, tenemos leche, nuez, pero no vendemos dulces, somos el número uno en caprinocultura a nivel nacional y no tenemos ni un restaurante o fonda en donde se vendé el cabrito, no tenemos algo que llame la atención e identifique a San Pedro como lo tiene Parras”.

Resaltó que las empresas que están fuera llegan al municipio a llevarse la mano de obra, lo que provocará que las familia migren a otras ciudades por la falta de oportunidad de trabajo y lo que pasará es que "al rato San Pedro va a ser un pueblo fantasma”.