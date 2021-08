México vs Estados Unidos: Final de la Copa Oro

SE ENTONAN LOS HIMNOS

Los jugadores ya están en la cancha y suenan los Himnos Nacionales de Estados Unidos y México

ALINEACIONES

!

Here’s YOUR Starting XI to face in tonight’s #GoldCup21 Final. #USAvMEX Lineup Notes: https://t.co/XhojleYowX pic.twitter.com/0m9Npb5Q3N