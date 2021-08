Torreón registra muy poca participación en las mesas para la Consulta Popular

En un recorrido por las mesas receptoras para la Consulta Popular que se instalaron en Torreón, se observó a muy poca gente participando, principalmente adultos mayores y jóvenes que manifestaban su entusiasmo por el ejercicio democrático.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, para que la consulta fuera vinculante, se requiere de un 40 por ciento de participación de la lista nominal. En Torreón, los distritos electorales 05 y 06 reportaron desde temprano la instalación de la totalidad de las mesas receptoras, pero hubo casos donde el proceso fue muy complicado debido a que no se presentaron los ciudadanos que fueron capacitados para ser funcionarios ni sus suplentes, y no había ciudadanos para tomar de la fila, pues a las 8:00 horas en muchos lugares no hubo nadie formado, contrario a lo que ocurre en una elección constitucional.

"Instalamos todas las casillas, se integraron con los funcionarios, ya en lo que corresponde a la votación, nos reportan que fue baja", comentó Raúl Samaniego Alvarado, vocal ejecutivo del INE en el distrito 06, "se batalló en la mañana porque, a diferencia de los procesos electorales, cuando falta un funcionario y no llega el suplente, se toman de la fila, pero no había fila, ¿de dónde tomábamos funcionarios, fue un problema a nivel nacional, no de Torreón ni de Coahuila, no había mucha afluencia, hubo que esperar hasta que llegara alguien".

Se instalaron 182 mesas receptoras en el distrito 05 y 192 en el 06. El vocal explicó que la Consulta Popular 2021 se llevó a cabo sin incidentes graves en Torreón, Matamoros y Viesca, donde se registró un buen comportamiento de parte de los observadores electorales, 187 se registraron en el distrito 05 y 138 en el 06, que limitaron su función a la de vigilar el proceso.

Al término de la votación, a las 18:00 horas, en las mesas receptoras se realizó el escrutinio y cómputo de la consulta, un proceso sencillo, al sólo tener tres opciones: Sí, No y Nulo, lo que se asentaría en las actas, para enviar luego los paquetes a las oficinas distritales del INE.

El personal del INE revisaría cada uno de los paquetes, un total de 182 en el distrito 05 y 192 en el 06, ambos con cabecera en Torreón, donde arrancaría entonces el cómputo distrital. Este proceso, en las elecciones constitucionales, se realiza el miércoles siguiente, pero en la Consulta se definió que no se aplicaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya que se podrían tener los resultados en el mismo día.

"Vamos a revisar todos los paquetes, revisamos el acta, si está correctamente la información, que los datos en los campos coincidan, lo vamos sumando, si no, entonces hay que contarlo nuevamente", comentó Samaniego Alvarado.

El objetivo era terminar con el cómputo y tener los resultados definitivos para la madrugada del lunes 2 de agosto o por la mañana, lo que dependería de la amplitud territorial de los distritos electorales federales.