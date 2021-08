Poncho de Nigris va a centro de vacunación equivocado y enfurece por no recibirla

Este domingo el actor e influencer Poncho de Nigris, enfureció en las redes sociales tras serle negada la vacuna del COVID-19 por haber acudido a un centro de vacunación que no le correspondía.

El hecho fue publicado a través de sus redes sociales, donde compartió el proceso en la fila de espera y después, 'exhibió' al trabajador que le comentó que no podía aplicarla debido a que su credencial de identificación tenía otro domicilio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poncho De Nigris (@ponchodenigris)

"No se le está negando, pero su vacunación es el martes en Monterrey, no en San Nicolás", comentó el brigadista.

Poncho argumentaba que saldría de trabajo este lunes y que regresaría hasta el jueves, por lo que no podría acudir a la jornada de vacunación correspondiente en Monterrey.

"O sea que me puedo morir porque no me la quieren poner", declaró.

Rápidamente su video llamó la atención de internautas, quienes no tardaron en criticar su actitud ante el trabajador, quien aseguran tenía razón de negarla.

"Es más que obvio que si no perteneces al municipio no tendrás beneficios ahí,para eso acude mejor al tuyo tan fácil como eso", comentó una internauta.