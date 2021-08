¿Cuáles son tus derechos como consumidor en las escuelas particulares?

La educación como un servicio proporcionado por las escuelas particulares debe cumplir con diversas obligaciones, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) orienta sobre cuáles son.

De inicio, se debe facilitar la información de la incorporación o no a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que de no estar incorporados, los estudios que se realicen ahí no contarán con validez oficial y no podrán expedir documentos oficiales como certificados, títulos o cédulas.

Informar con anticipación y por escrito cualquier cobro, incremento o cargo extra por inscripción, colegiaturas, exámenes o trámites. Comunicar si tiene algún descuento por pagos anticipados y, en caso de retraso en los pagos, ¿cuáles son los recargos por mora?

Evitar aumentar injustificadamente y sin el consentimiento de la Asociación de Padres de Familia las colegiaturas a mitad de un ciclo escolar.

La escuela puede suspender el servicio al niño, siempre y cuando se avise con dos semanas de anticipación, en caso de que los padres tengan un adeudo de hasta tres meses de la colegiatura del menor. Pero la Profeco indica que deben evitar retener documentos de los alumnos o poner su nombre en “listas negras” por falta de pago.

Las escuelas particulares deben abstenerse de comunicar a los papás que pueden comprar los útiles escolares, uniformes, libros o cualquier otro material con un proveedor en particular o en la misma escuela, el colegio no puede obligarlos, será decisión de cada familia si los compran ahí o en otro lugar.

La Profeco informa que los uniformes no son obligatorios, aunque la Asociación de Padres de Familia y la escuela pueden acordar su uso por periodos de cinco años como mínimo.

Las escuelas deben evitar el exigir que los uniformes, libros y demás útiles escolares sean nuevos, pero si deben estar en buenas condiciones y, en el caso de los libros, deben ser las ediciones más actualizadas. De tener algún problema con la escuela particular de sus hijos, los consumidores pueden acercarse a la Profeco para recibir la orientación necesaria.