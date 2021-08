'Torreón, son el mejor público del mundo': Caligaris

Entre Los Caligaris y la Comarca Lagunera hay una química perfecta que anoche salió a relucir con todo su esplendor.

El poder colombiano llegó el viernes a la región con Sebastián Yatra y el argentino hizo lo suyo anoche gracias a Los Caligaris, quienes se presentaron en el Coliseo Centenario con su gira Todo vuelve a comenzar.

Agustín Cuadrado, Armando Mansilla, Diego y Martín Pampiglione, Gabriel Garita, Juan Carlos Taleb, Lautaro Bartoli, Federico Zapata, Marcos Ozamis, Mariano Baigorria, Ramiro Ambrosi y Valentín Scagliola volvieron a la región muy emocionados, sobre todo porque se trató del segundo sitio (el primero fue Monterrey) donde dieron un concierto presencial después de un año y medio de haber estado en sus casas por la pandemia de COVID-19.

"Los Caligaris tienen ese no sé qué que qué sé yo que hace que me fascinen. Ellos cuentan con una propuesta de rock and roll y ska que simplemente me pone de buenas; qué dicha que hoy -ayer- ellos estén aquí en mis tierras", compartió a este diario el joven Julián Olivares justo a su llegada al recinto.

Patricia Estrada, de Gómez Palacio, informó que la agrupación ha generado bastantes éxitos a lo largo de su trayectoria. "Y me los sé todos; es más, póngame a prueba y verán que hasta sus rolas más nuevas las ubico", manifestó entusiasmada.

Con sus cubrebocas puestos, los habitantes de la región ubicaban sus asientos conforme avanzaban las manecillas del reloj. Los ánimos estaban por encenderse; y es que la presencia de Los Caligaris en el escenario auguraba una explosiva fiesta.

"Olé, olé, olé, Cali... garis. Olé, olé, olé, Cali... garis", gritaba el respetable, y entonces las luces se apagaron. Una colorida escenografía sorprendió a los espectadores.

Al dar las 9:45 de la noche el espectáculo comenzó con el hit de 2019 La alegría en serio. La audiencia, conformada en su mayoría por jóvenes, de inmediato se prendió.

Entre vos y yo, Nadie es perfecto, Frijoles y Vereda fueron las siguientes melodías que los artistas entregaron. Los laguneros las corearon y las bailaron emocionados.

"Buenas noches, Torreón. Es la segunda vez que estamos acá; cada día nos tratan mejor, así que vamos a venir más seguido a Torreón. Ustedes son el mejor público del mundo", dijo Martín Pampiglione.

Caras pintadas, narices rojas y luminosas, playeras de la agrupación nacida en Córdoba, Argentina y hasta cubrebocas de payasito sobresalieron entre los asistentes al espectáculo.

"El principal mensaje que nos ha dejado esta pandemia es que la alegría no se compra con el dinero y ese es el mensaje de la siguiente rola", pronunció Juan Carlos Taleb antes de entonar La abundancia.

A vos, Florentinos y ferminas, Mojarrita, El amor nunca pasa de moda y Voy a volver complementaron el 'setlist' de la velada, que en ocasiones asemejaba un show circense.

Durante el show en el que el grupo exaltó su amor por México no faltaron temas como Razón y Kilómetros.