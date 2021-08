El sector restaurantero rechaza el certificado COVID como requisito en Durango

El certificado anti-COVID que ya se está pidiendo en casi todos los estados fue motivo de análisis en una reunión nacional del sector restaurantero en la que sus miembros coincidieron que no es viable.

"Es un asunto que no le vemos ni pies ni cabeza... es un asunto que no nos corresponde como sector restaurantero en lo particular pedirlo. Que quede claro que nosotros no somos autoridad ni estamos certificados para pedirlo", indicó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Camacho.

Expuso que no se puede limitar el ingreso a los restaurantes a alguna persona ya que hacerlo podría considerarse incluso discriminatorio.

Dijo que, por el contrario, si el Gobierno federal ya hubiera cumplido con la vacunación a todos como se había planteado, se podrían estar aportando ideas para poder implementar alguna medida.

"Pero como no se hizo y no estamos vacunados, definitivamente estamos todos como Canirac nacional en contra de estos temas de pedir certificados para entrar a los lugares y sobre todo a los restaurantes", manifestó.

Por el contrario, buscan incentivar la inmunización a través de un programa con el cual se ofrecen descuentos en el consumo a la población que compruebe que ya acudió a recibir alguna dosis de cualquiera de las vacunas.