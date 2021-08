Miranda McKeon toma segunda quimioterapia

La actriz de 19 años Miranda McKeon, conocida por haber interpretado a 'Josie Pye' en la serie "Anne with an E" de Netflix, compartió en meses pasados que había sido diagnosticada con cáncer de mama, razón por la que ahora también comparte las consecuencias de su segunda quimioterapia.

Por medio de una publicación en redes sociales, la actriz compartió una fotografía llevando un pañuelo en la cabeza a causa de la pérdida de su cabello.

Miranda acompañó la publicación con algunas palabras que explican lo que está sintiendo al pasar por esta situación.

"En corto, mi vida no es una imagen perfecta (estoy segura de que no hay necesidad de decir esto, pero todavía tengo vislumbres donde siento como si eso fuera). Estoy en el aeropuerto escribiendo esto, viajando con un pañuelo en la cabeza porque así es más fácil con la caída del cabello. Por primera vez, vi mi enfermedad interna reflejada al mundo. He recibido algunas miradas, pero nada tan malo. Estoy luciendo una fina melena oculta en un pañuelo que deja mi narrativa en blanco, para que los extraños escriban".

La actriz también detalló que no ha dormido bien dado que la picazón en el cuero cabelludo la ha llevado a levantarse de su cama continuamente, volviendo a la cama acelerada y siendo incapaz de volver a dormir con normalidad.

"Si bien nada es perfecto, actualmente estoy tomando antibióticos para la faringitis estreptocócica (si un poder superior está escuchando, chica, por favor dame un descanso, en serio)", dijo.