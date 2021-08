'Comprobante de dosis sirve como certificado'

En tanto las personas pueden descargar el certificado de vacunación contra COVID-19, el comprobante que se les entregó cuando recibieron la primera y segunda dosis sirve como "certificado parcial" en caso de que se les solicité para viajar o ingresar a algún lugar público.

Lo anterior lo aclaró la delegada de la región Desierto de la Secretaría de Bienestar, Aida Mata Quiñones, luego de que se dio a conocer que en Coahuila no se descarta la posibilidad de solicitar dicho certificado para ingresar a restaurantes, bares, antros y estadios.

Reconoció que hay personas que han presentado dificultad para poder obtenerlo, incluso hay ocasiones en el portal oficial (https://cvcovid.salud.gob.mx/) donde se les indica que no está disponible, que no existe registro o bien la CURP que se ingresó no está localizada, pero aseguró que están trabajando para corregir esos "problemas técnicos".

Resaltó que desde hace días se habilitó el portal para que las personas puedan imprimir su expediente, pero reconoció que aún se presentan algunos detalles; sin embargo, reiteró que conforme transcurra el tiempo se irán corrigiendo los detalles para facilitar que los ciudadanos obtengan el documento.

"Es un expediente total el que viene en la página pero su expediente parcial es el que tienen ellos cuando los vacunamos, que es el expediente de la primera y segunda dosis, que tiene el mismo efecto que el que van a sacar por internet".

La funcionaria federal reiteró que el comprobante que tienen las personas que ya se vacunaron es válido mientras obtienen el certificado, pues ahí se especifica el número o folio del registro, el lote de vacunación y la marca de la dosis.

Son las personas que pretenden viajar al extranjero quienes generalmente buscan obtener su certificado oficial de vacunación.