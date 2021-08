La Comisión Reguladora de Energía topa precio de gas LP; baja en La Laguna

Dueños de gaseras aborasados si no lo bajan háganse a un lado !! perderán el negocio si no son leales competidores con el gas bienestar!!

Cesar

Hoy, 8:16 am

publicado por: Cesar Orozco

ahora a checar el peso de los cilindros gente, porque estas lacras no pierden y querran seguir robando como hasta ahora lo hacen. si tienen problemas afirmense y reclamen sus derechos hasta la ultima consecuencia solo asi podremos hacer entrar en cintura a estas ratas dueños de gaseras. a denunciar si vienen con menos producto del pagado y firmes hasta donde tope no sean apaticos y exigan sus derechos. las autoridades tambien tienen limites y asi se los haremos saber, en caso de tratar de favorecer a toda costa a stas lacras. solo con multas podremos ganar esta batalla de raterias disfrazadas de libre"competencia". no se dejen robar gente defiende tus derechos

