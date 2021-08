'En el Centro hay agua 12 horas al día'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, negó que se tenga un desabasto total de agua potable y que afecte a la mayor parte de las áreas comerciales. Se refirió a los recientes reclamos de algunos organismos de la iniciativa privada respecto a la generación de partidas especiales que utilizan en la compra de agua mediante pipas de servicio particular.

El mandatario señaló que en todo el primer cuadro de la ciudad se ha estado trabajando de forma que se pueda dar el servicio necesario aunque sea mediante horarios específicos, de tal forma que en las áreas en las que se tiene baja presión se ha estado entregando el líquido en tandeos especiales y previo acercamiento de parte del Simas Torreón.

"A ver, en el Centro de la ciudad hay agua 12 horas al día, sí hay agua, no hay agua en determinadas horas, no es cierto que todos tengan que estar pidiendo pipas… Algunos, eso sí, pero esperamos que esto se solucione... La verdad hay una situación que se da en determinadas zonas de la ciudad y vamos teniendo algún tipo de problema, no así en el resto de la ciudad", aclaró.

Zermeño Infante indicó que de forma permanente se trabaja por buscar soluciones en el tema del abasto a corto plazo, tanto en el primer cuadro de Torreón como en el resto de los sectores en los que se han ido abatiendo las fuentes de agua potable en el subsuelo.

PIDEN REPORTAR BAJA PRESIÓN O DESABASTO

Por su parte, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón ha informado que de forma emergente se trabaja en modificaciones a temas de interconexión y tandeo en áreas con mayor incidencia de reportes por falta de agua, aunque en muchos casos la presión de agua se ve afectada también por daños en la red de distribución, los cuales corresponden principalmente a bloqueos por acumulación de sarro y fugas en general.

Para avanzar en ese aspecto se ha solicitado a los usuarios que realicen los reportes correspondientes mediante las áreas de atención de las sucursales, o bien, en redes sociales oficiales del organismo, o bien, en el centro telefónico 871-690-9595 en horarios de oficina; una vez que se recibe un reporte de falta de agua o baja presión se programa la revisión puntual de la línea; en caso de que se detecten problemas en la red común a cargo del Simas se programa la reparación; si la problemática es al interior de la vivienda, se brinda la orientación necesaria para que los usuarios puedan realizar sus reparaciones con mayor seguridad.

En los casos en los que no existen problemas en la red y se trata de sectores con tandeo, las autoridades revisan si la baja en la presión de agua ha sido ocasionada por fallas eléctricas o averías en las bombas, por lo que de forma emergente se tiene disponible además el servicio de envío de pipas mientras la situación es solucionada.

Abasto

