Constelaciones familiares: sanar cortando las lealtades invisibles

Dice Norma Fájer, terapeuta de constelaciones familiares, que a este mundo venimos a disfrutar y a vivir, pero también a trascender como espíritu que somos, y para eso es necesario cortar las lealtades familiares que no nos dejan avanzar.

Ante esto, las constelaciones familiares son una técnica de sanación que ayudan al ser humano a liberarse de situaciones difíciles, momentos dolorosos, enfermedades o síntomas que se exteriorizan pero que tienen una respuesta en el pasado.

"¿Por qué en el pasado? Pues porque hubo cosas que nunca se resolvieron y piensas que ya no pasó nada, o hubo un bloqueo como defensa, pero sucede que en el presente, con otro tipo de situaciones pero con el mismo tema, se dispara y entonces la gente le sigue dando vueltas al presente y no resuelve ese tipo de problemas", explica Norma.

Esta técnica, creada por el alemán Bert Hellinger, es llevada a cabo por la terapeuta para ayudar a las personas a visibilizar alguna situación no grata que sucedió en el pasado y afecta a las nuevas generaciones.

"Antes de haber venido a un sistema familiar tú eres espíritu, donde vienes a evolucionar. Por ejemplo, yo digo, yo vine a vivir una experiencia con mi familia Fájer Cruz, pero yo no soy eso, yo soy má', entonces, yo no puedo seguir con las lealtades invisibles, porque no voy a hacer mi misión de vida.

"Tenemos una lealtad inconsciente, le eres leal a una situación que quizá pasó con la bisabuela, que ni la conociste, quizá ni te acuerdes del nombre porque está excluida, nadie la menciona, ¿por qué?, porque a lo mejor se volvió loca, le pasó algo a muy temprana edad y nadie habla de eso porque fue muy doloroso. O sea, pudo haber sido doloroso o vergonzoso y la gente no habla de ello. Y cuando no hablas de esto, las generaciones posteriores, más jóvenes, van a sacarlo a la luz", comparte la terapeuta.

Según Norma Fájer, todo el sistema familiar tiene un alma en común que está en conexión, por eso la importancia de las constelaciones familiares.

¿CÓMO ES UNA CONSTELACIÓN FAMILIAR?

Aunque la terapeuta afirma que la técnica no es algo que se pueda explicar y entender hasta que se vive, puesto que es "un movimiento del alma", hace el esfuerzo:

"Cuando es en grupo, la persona no hace nada, se queda aquí a mi lado y dice 'vengo a trabajar el tema de mi mamá', entonces del grupo escoges a alguien que te represente a tu mamá y la tomas de los hombros y le dices: tú representas a mi madre, y la otra persona se pone al servicio de su alma, de su sistema familiar y es un movimiento de campos mórficos. ¿Qué son los campos mórficos?, es como si fueras a la biblioteca del sistema familiar de esa persona, porque ya tenemos el permiso, y sacas la información. Ahí se ve cómo lo que un día se desunió, puede volver a conectar", explica Fájer.

El objetivo de estas constelaciones es liberar al individuo, entendiendo que lo que pasó a sus ancestros o ciertas creencias, no les definen, ya que muchas veces estas mismas creencias no dejan avanzar al individuo a algo mejor .

"El llamado a las constelaciones es del alma, aquí no hay que convencer a nadie. A veces tus ancestros te empujan porque también necesitan ser liberados. Se trabaja con vivos y muertos, porque es espíritu y el espíritu nunca muere".