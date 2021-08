Por su ignorancia se contagió: Pati Chapoy sobre Paty Navidad

Fue a través del programa Ventaneando donde se dio a conocer parte de la información, donde se lamentó el contagio de Rebeca, pero se 'condenó' el de Navidad por ser una de las principales celebridades que promueven información falsa sobre la pandemia y la vacuna antiCOVID.

"Paty Navidad por su ignorancia, de no vacunarse, está contagiada", mencionó Pati Chapoy.

Todos estamos expuestos al COVID-19 y gracias a los estrictos filtros que tiene la producción de @MasterChefMx se detectaron casos de forma oportuna, ¡pero esta breve pausa, para no exponer a nadie más, no afecta la fecha de estreno y no se lo pueden perder por @AztecaUNO! pic.twitter.com/CutfhpQzEb