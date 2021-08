Validez de comprobantes

ACLARAN

Mientras las personas no puedan descargar el certificado de vacunación contra el COVID-19, el comprobante que se entrega al recibir la primera y segunda dosis, sirve como "comprobante" en caso de que se les solicite para viajar o ingresar a algún lugar público.

Lo anterior lo aclaró la delegada de la región Desierto de la Secretaría de Bienestar, Aída Mata Quiñones, luego de darse a conocer que en Coahuila no se descarta la posibilidad de solicitar dicho certificado para ingresar a restaurantes, bares, antros y estadios de la entidad.

Reconoció que hay personas que han presentado dificultad para poder obtenerlo, incluso, ocasiones en que el portal oficial; cv.covid.salud.gob.mx indica que no está disponible, que no existe registro o bien la CURP que se ingresó no está localizada, pero aseguró que están trabajando para corregir "problemas técnicos".

Destacó que desde hace días se habilitó el portal para que las personas puedan imprimir su expediente, pero reconoció que se han presentado algunos detalles, y reiteró que conforme transcurra el tiempo se irán corrigiendo los detalles para facilitar que los ciudadanos obtengan el documento.

Son las personas que pretenden viajar al extranjero, quienes generalmente buscan obtener su certificado de vacunación, ya que son obligatorios para ingresar a varios países.

46

MIL VACUNAS

Se han aplicado en Coahuila al 31 de julio, según las estadísticas que se tienen.

NúMERO

Comprobantes

En el comprobante o "certificado provisional" se especifica el número o folio del registro, el lote y la marca de la vacuna que se aplicó a la persona, por lo que son válidos.

