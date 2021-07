Jorge Zermeño niega que se tenga desabasto total de agua potable en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que se tenga un desabasto total de agua potable y que afecte a la mayor parte de las áreas comerciales, se refirió a los recientes reclamos de algunos organismos de la iniciativas privadas respecto a la generación de partidas especiales que utilizan en la compra de agua mediante pipas de servicio particular.

Señaló el mandatario que en todo el primer cuadro de la ciudad se ha estado trabajando de forma que se pueda dar el servicio necesario, aunque sea mediante horarios específicos, de tal forma que las áreas en las que se tiene baja presión se ha estado entregando el líquido en tandeos especiales y previo acercamiento de parte del Simas Torreón.

“A ver, en el centro de la ciudad hay agua 12 horas al día, sí hay agua, no hay agua en determinadas horas, no es cierto que todos tengan que estar pidiendo pipas… Algunos, eso sí, pero esperamos que esto se solucione, digo la verdad hay una situación que se da en determinadas zonas de la ciudad y lo vamos teniendo pues con algún tipo de problemas, no así en el resto de la ciudad”.

Zermeño Infante fue claro al indicar que de forma permanente se trabaja por buscar soluciones en el tema del abasto al corto plazo, tanto en el primer cuadro de Torreón como en el resto de los sectores que en los que se han ido abatiendo las fuentes de agua potable en el subsuelo.