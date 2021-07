WWE le dice adiós a Bray Wyatt

WWE no especifió la razón por la cuál sacó de sus figuras del ring a Bray Wyatt, sólo emitió un comunciado:

"WWE ha llegado a un acuerdo sobre la liberación de Bray Wyatt. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros", se lee en el documento.

WWE has come to terms on the release of Bray Wyatt. We wish him the best in all his future endeavors. https://t.co/XIsUbaMUZ7 pic.twitter.com/koRuC3w1yr