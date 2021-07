Daniela, hija de Héctor Parra, pide a fiscal revisar el caso de su padre

Daniela Parra pide a Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que revise personalmente el caso de su padre el actor Héctor Parra, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente después de que su hermana Alexa Parra lo denunciara por abuso sexual.

A través de redes sociales la hija del actor explica en un comunicado que, tanto ella como sus abogados, se reunieron con gente cercana al equipo de Godoy para hablar sobre la detención de su padre.

"El pasado 26 de julio, mis abogados y yo nos reunimos con el equipo cercano a cargo de la Mtra. Ernestina Godoy y cabe mencionar, que el trato que recibimos fue justo y fue ante la evidencia de los antecedentes de la carpeta de investigación que se acordó una reunión con lo Coordinadora General de Víctimas y la Fiscal de Delitos Sexuales.

"El día 28 de julio se llevó a cabo dicha reunión con las áreas antes mencionadas solicitando nuevamente la supervisión correcta de la acusación hecha por la fiscalía, exponiendo las consideraciones jurídicas, la indebida actuación por parte del MP y la ocultación de elementos de prueba que demostraban la inexistencia de los delitos por los cuales hoy mi papá esta privado de su libertad", se lee en el comunicado.

Por otro lado, señala que en dicha reunión la Coordinadora General de Víctimas aceptó su reunión con el diputado federal, Sergio Mayer, lo que confirma, dice, el presunto delito de Tráfico de Influencias el cual denunciaran a inicio de septiembre.

"En esto misma reunión, la Coordinadora General de Víctimas RECONOCIÓ que efectivamente, en su momento, se REUNIÓ con el diputado federal, Sergio Mayer, para tratar sobre el tema de la acusación en contra de mi papá, como verán se mantiene el contubernio entre las referidas servidoras públicas y el diputado, lo que acredita el DELITO SOBRE El PRESUNTO TRÁFICO INFLUENCIAS, por lo que se le denunciará el día 1ro de septiembre (sic)…", adelanta.

Por otro lado, también explica que debido a la denuncia penal que se hizo contra los dos fiscales judicializadores, quienes presuntamente ocultaron información al juez y contra los supervisores de la labor de estos mismos y sus superiores, como es el caso de la Fiscal de Delitos Sexuales, molestó a la Coordinadora y a la Fiscal, y por esa razón no se hizo la revisión pertinente a los hechos del cual es acusado el actor.

"Las funcionarias optaron por sugerir como solución de buscar a Alexa para tratar de conciliar, lo cual me parece ofensivo y por supuesto se rechazó…", dice.

"Me queda claro que la podredumbre de la fiscalía no alcanza a la Mtra. Ernestina Godoy y su equipo cercano y es por eso que le pido o ella nuevamente que revise personalmente la acusación que en su oportunidad podrían formular sus subordinadas prestan al capricho del casi ex diputado", enfatiza.

Héctor Parra fue detenido afuera de su casa en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mientras lavaba su auto, según dio a conocer el programa de televisión "Venga la alegría", después de que en 2020, su hija Alexa Parra interpuso una denuncia ante la Fiscalía en donde señaló que su padre biológico había abusado sexualmente de ella cuando era una niña.