‘Yo voy, ¿cómo no?’, dice Espinoza Paz sobre boda de Belinda y Christian Nodal

Luego de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su compromiso el pasado 25 de mayo tras nueve meses de noviazgo, el nombre de Espinoza Paz resonó como posible padrino de su boda, a lo que el cantante sinaloense decidió responder a esta especulación.

El artista, que decidió volver a la televisión y la música recientemente después de estar varios años alejado de los reflectores, decidió aclarar los dichos que circulan sobre él en torno a la boda de “Nodeli”.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Paz aseguró que, a pesar de estar ligado musicalmente con Nodal, no cree posible ser considerado como un invitado especial para cuando llegue al altar con Belinda, pero señaló que con gusto aceptaría si llegara existir tal petición.

“La verdad, no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan, yo voy, ¿cómo no?, comentó el cantante, a lo que agregó: “nada más que no sea (padrino) de anillos, por fa. No, me dejan en la calle, ¿qué pasó?”, dijo entre risas.

Sobre la boda de Belinda y Christian se tienen pocos detalles, ya que la pareja ha decidido manejar en privado los preparativos, pero el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva ha sacado a la luz algunos supuestos adelantos.

De acuerdo a sus declaraciones, el esperado enlace nupcial se llevaría a cabo el próximo sábado 28 de agosto en Madrid, España. Dicho festejo se llevaría a cabo rodeados sólo de amigos cercanos y familiares, evitando que sea un evento con medios de comunicación.

Belinda y Nodal celebrarían sólo la boda civil y después se irían de luna de miel por el continente europeo, pues ahí es donde ambos residen actualmente y de donde sería su punto de partida; de España viajarían a algunas capitales más turísticas, como Roma, Venecia y París.