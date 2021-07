Miedo a mi mamá, nada más: Henry Martín sobre enfrentar a Brasil en semifinal de Tokio 2020

Henry Martín no tiene miedo de enfrentar a nadie en el campo de juego.

El autor de dos goles en la goleada propinada a Corea del Sur durante los cuartos de final disputados a tempranas horas del amanecer en México, fue cuestionado sobre la siguiente misión del Tricolor ante la selección brasileña el próximo martes tres de agosto.

“¿La palabra miedo, cabe?”; a lo que el delantero del Club América respondió:

“No. Miedo a nadie… miedo a mi mamá, y nada más”, dijo entre risas para Marca Claro.

Declaraciones de Henry Martín terminado el partido contra Corea: no, miedo a nadie, miedo a mi mamá nada más Jajajajaj xd pic.twitter.com/LWtU1fwMgH — Elías Valenzuela (@eliasvalenzu) July 31, 2021

El futbolista, pudo perderse el partido de este sábado debido a una molestia surgida durante un entrenamiento, pero aseguró que él viajó a Tokio para jugar.

“Un golpe no me va a dejar fuera. Me puede más el querer, el buscar la medalla, y lo logramos, estamos ahí metidos peleándola que es lo que queríamos, estamos a un pasito de hacer de nuevo historia”.