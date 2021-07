La gimnasta Alexa Moreno busca hacer historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, que competirá este domingo en la final de salto a caballo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde buscará conseguir una medalla histórica para nuestro país, es una de las atletas mexicanas más destacadas que da aires de esperanza para traer una presea.

Moreno será la segunda gimnasta mexicana en la historia en competir en una final de salto de caballo, la primera fue Denisse López en la edición de Sidney 2000.

La nacida en Mexicali consiguió su pase a la final en salto de caballo, luego de que se colocó entre las ocho mejores de esta prueba de los Olímpicos, su pase lo consiguió con una puntuación de 14.633 , ya que en su primer salto sumó 14.833, mientras que en el segundo tuvo una puntuación de 14.433.

Aparte de su participación en el salto de caballo, Alexa consiguió una buena aparición en todos los aparatos, por ejemplo, en las barras asimétricas obtuvo una puntuación de 12.566, en la de equilibrio 11.066 culminando en el suelo con 12.333.

CONÓCELA MÁS

Alexa competirá en la final de salto este domingo primero de agosto a las 3:45 de la madrugada en tiempo de México, pero antes de ver a la gimnasta en acción, estos son algunos datos curiosos que hay que conocer de su vida:

- Conocida por su primer nombre, Alexa, nació en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California al norte de México, un 8 de agosto de 1994, por lo que en la actualidad tiene 26 años. Su carrera como atleta comenzó apenas a los tres años.

2. Es una gran fanática de la cultura japonesa, Tokio 2020 es la segunda ocasión en la que compite en unos Juegos Olímpicos, su primera aparición la hizo en Río en 2016, pero es con la realizada en Japón con la que probablemente tiene mayor conexión ya que es gran fanática de los doramas coreanos así como del anime japonés.

"Me gusta mucho la cultura oriental. No sé por qué, pero de pequeña me llamó mucho la atención", dijo en entrevista para Tokio 2020.

- Su fanatismo por la cultura japonesa la llevó a la competencia, ya que durante su rutina de piso en la eliminatoria de Tokio 2020 utilizó un remix de la animación Demon Slayer, el tema "Demon Slayer Zenitsu Theme (feat. Attack on Titan Theme)", del autor canadiense Samuel Kim para realizar su rutina.

- Ha sido plasmada al estilo del manga de Damon Slayer, gracias a un "fan-art" de Alanís Salas, la cual compartió en sus redes sociales.

- Tiene miles de seguidores en redes sociales. Moreno se ha convertido en un ejemplo a seguir para los niños y jóvenes de México y América Latina, en Twitter cuenta con más de 64 mil, en Facebook más de 330 mil y en Instagram más de 190 mil.