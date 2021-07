DEL ORBE, LEYENDA lagunera de la música norteña

Puntual, a las 9:30 de la mañana llegó. Con su inseparable tejana y su pareja sentimental, quien lo acompaña para que no tenga algún incidente, ya que los "achaques" de la edad se han hecho presentes, Alfredo del Orbe visitó el foro de Siglo TV.

La leyenda lagunera de la música norteña se presentó ayer en el programa El Sonidero Lagunero, donde cantó tres melodías y contó algunas anécdotas de su trayectoria, la cual inició de manera formal en el desaparecido programa Aficionados de los Ejidos, cuna también de Lorenzo de Monteclaro.

En un principio, el artista se encontraba nervioso, y es que tenía bastante tiempo de no estar frente a las cámaras de televisión. Luego, tomó confianza y platicó sin problemas.

"Ya tengo más de 60 años de carrera en los que he tenido bendiciones, éxitos; pero también tropiezos, como ciertas enfermedades que he tenido que sortear", dijo.

Del Orbe comentó que cantar es su motivación día a día y lo seguirá haciendo hasta que "el público y mi padre Dios me lo permitan".

"Me da fuerza el seguir cantando, eso es mi vida. Ahora que por la pandemia no pude cantar me puse muy triste, me sentía desesperado y me daba ansiedad, nomás volví a cantar y me animé".

A sus 82 años de vida, Del Orbe sigue dando presentaciones, aunque ya no puede viajar como lo hacía en el pasado.

"Antes era bien callejero. He trabajado mucho. Anduve en programas de Paco Stanley, con Memo Ochoa, en Siempre en domingo. Andaba en muchos estados de la república mexicana, siempre llevando en alto el nombre de la Comarca; ahora solo me presentó aquí en mi tierra y en Monterrey".

En ese sentido, Alfredo compartió que desde que comenzó a dejar huella en los escenarios ha luchado por Torreón, por su gente.

"Me da mucho gusto que me digan que soy una leyenda de la música norteña y más porque soy lagunero. Nací en Torreón, por la calle Gregorio García. Me da mucho gusto ser representante de la música norteña. He apoyado a nuevos cantantes también, eso me gusta".

Sobre las nuevas generaciones del regional mexicano, como Los Dos Carnales, el cantante opinó que no sabe si lograrán dejar huella tal y como lo han hecho Lorenzo de Monteclaro, él y otros artistas de su generación que han fallecido.

"Todos los cantantes cantábamos diferente y ahora no, parece que todos cantan parecido y de que vayan a perdurar, quién sabe si lo logren, sobre todo hoy en día que todo se vive con inmediatez". Alfredo del Orbe reveló cuáles son los temas con los que ha sobresalido en todos estos años.

"Las primeras canciones que grabé fueron Gaviota traidora, Usted es la culpable y Ven. Luego destaqué con Te busqué, Frío de ausencia, Todo pasó; esas melodías son las que más me piden".

Por último, el artista celebró que en la actualidad el género regional mexicano tenga un gran reconocimiento.

"Cuando inicié en esto, la gente lo veía como algo corriente. En los 60 y 70 habíamos varios exponentes del género norteño, como Juan Montoya, Homero Prado o Juan Salazar, no existía Pesado ni Intocable, solo éramos nosotros y batallábamos para abrirnos espacios; hoy en día ya no, hay demasiado auge en radio, televisión y prensa para este género", comentó.