Detallan proceso de Consulta Popular de este domingo 1 de agosto

Este domingo se realizará la primera Consulta Popular, un mecanismo que permite a la ciudadanía votar sobre temas de trascendencia nacional. De acuerdo a la Ley, una consulta de este tipo puede ser convocada por el presidente de la República, el 33 por ciento de los legisladores del Congreso de la Unión, o el 2 por ciento de la lista nominal, en el caso de la ciudadanía.

Para que sea vinculante, 40 por ciento de la lista nominal debe haber participado. Si esto ocurre, el resultado es obligatorio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para una jornada extra larga, pues el mismo día deberá realizar el cómputo definitivo de los resultados que arrojen las actas y se recontarán los paquetes que presenten alguna inconsistencia en el llenado de la información.

"Cierran las casillas a las 6 (de la tarde), empezamos a recibir los paquetes, vamos a sumar los resultados de las actas, de cada mesa receptora, no va a haber PREP, ya son los definitivos porque son de las actas que vienen de las mesas, en caso de que algún paquete no tenga el acta se abre, se busca, si no está se recuenta", explicó Karina Hernández Trejo, vocal del INE en el Distrito 05, que corresponde a la zona urbana de Torreón.

Reconoció que los tiempos estarán más apretados, por lo que deberán realizar el cómputo el mismo día de la jornada, hasta que terminen con los 182 paquetes y se publiquen los resultados definitivos.

Podrán participar los ciudadanos mexicanos que estén inscritos en el padrón electoral, con credencial vigente, quienes tengan su mica con vencimiento en 2019 o 2020 aún pueden emitir su opinión, y que no tengan suspendidos sus derechos políticos.

Como en las jornadas organizadas por el INE, las mesas receptoras estarán en operación desde las 8:00 a las 18:00 horas. En cada una podrán participar hasta dos mil ciudadanos.

Para la operación de estas mesas receptoras, se capacitó a 546 funcionarios, sin contar a los suplentes. También se acreditó a 81 observadores, a quienes se les aclaró que no pueden intervenir en este proceso, únicamente podrán constatar el desarrollo de la actividad.

Cabe señalar que en este ejercicio democrático no se contará con los representantes de los partidos políticos, por lo que los observadores serán la figura que se encargue de vigilar el proceso.