Detallan proceso de Consulta Popular de este domingo 1 de agosto

jorgerc59

Hoy, 8:56 am

publicado por: Saturnino Garrajara

Como me daría gusto que no se pare nadie a votar en algo que no servirá de nada, no vale la pena ni levantarse para esto, la ley se aplica a los rateros, si no no la aplican estàn siendo tapaderas y solapadores acrecentando la impunidad y corrupciòn, se jurò cumplir y hacer cumplir las leyes si no lo hace que el pueblo lo demande, demando la renuncia del presidente por tibio y solapador, echándole la bolita al pueblo y dividiéndolo, es un absurdo tirar tanto dinero con tantas necesidades.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0