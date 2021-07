DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… ¡¡¡Atención, atención!!! Por favor, no se quede sin vacunar, en beneficio propio y de todos… Por la memoria de los que no tuvieron la oportunidad y ya partieron.

Le cortaron una hoja más al calendario, el miércoles 28, los gemelos, Carmen Gabriela y Manuel Ernesto Ramos Hernández, sus padres, Manuel Ramos Carrillo y Fabiola Hernández de Ramos, les festejaron sus 15 años en los jardines de su casa, donde estuvieron presentes sus compañeros del Colegio Cumbres. Se disfrutó buena música, rica cena y por supuesto, no podía faltar el tradicional pastel… En todo momento, se guardaron los protocolos de sanidad.

En días pasados, culmino su misión en la tierra, el estimado caballero, Don Ignacio Uribe Rendón, mis sinceras condolencias a su esposa, Edith Najera Albarrán de Uribe, en especial a mi buen amigo, Ignacio, así como a sus hermanos Roberto, Ernesto, María Magdalena, Edith, María Elena, Carolina y Estela, así como demás familiares. Que su recuerdo permanezca y esperando encuentren pronta resignación, ante esta pérdida tan grande. Para él oración y, descanse en paz.

Todo un éxito, la primera generación del

que se realizó en la vinícola Cuatro Ángeles, teniendo como sede la Casa del Vino, con la atención de Javier Nava y Álvaro Ramos Venegas.

Una casa vinícola más que participa en el Primer Festival del Vino en Torreón, es Don Remigio. En este festival tendrán la presencia de 50 casas vinícolas del país. No se lo pierda.

Dentro de los festejos por la fiesta de San Ignacio de Loyola, hoy a las 9:00 hrs., desde Radio Progreso, en vivo por Facebook Live, La Compañía de Jesús en misión, Voces Apostólicas, a través del Padre Arturo Sosa, Superior General, dará emotivo mensaje para la compañía universal.

De igual manera el día de hoy, pero a las 19:30 hrs., vía Facebook y YouTube, Casa Íñigo realizará la Celebración Eucarística para conmemorar a San Ignacio. Están cordialmente invitados.

Los cuates Andrés y Alejandro Romo Castañeda, el sábado 17, festejaron su cumpleaños con una albercada, en casa de sus abuelos Eduardo Castañeda Martínez y Tere Rojas de Castañeda, disfrutaron primero de una comida familiar, ya a media tarde, rica merienda con sus amigos y compañeros del CAT. Se cantaron la mañanitas y el 'Happy Birthday', para después apagar las velitas del pastel.

El pasado miércoles 21 a las 10:30 hrs., en el Archivo Municipal de Torreón, la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y Durango, llevo a cabo la ceremonia del cambio de su presidente, donde la maestra Elvia Guadalupe Morales García, originaria de Parras, entrego la estafeta a la maestra Carmen Luján de Velardeña, Dgo., así mismo se le tomó protesta como vicepresidente, al magistrado Jesús Sotomayor. La Asociación de Cronistas, está integrado por 11 especialistas en el tema, así como personal adjunto, de los municipios de Torreón, Viesca, Matamoros y Parras por el estado de Coahuila; Gómez Palacio, Lerdo, Velardeña, Pedriceña, Cuencamé, Mapimí y Villa Juárez, por Durango.

Retorno a la casa del señor, el estimado lagunero y empresario, Juan Manuel Montellano Prieto, que en estos momentos, ya estará en compañía de su querida esposa Velia Tavares de Montellano, que se le anticipó. Me uno a la pena que embarga a sus hijos Juan Manuel, Luis Alberto, Alejandro Eugenio, Gustavo Adolfo y Miguel Ángel, Alfonso León, a sus respectivos cónyuges, sus 10 nietos, bisnieta y demás familiares. Don Juan Manuel, de gran trayectoria en el ámbito empresarial y político, era presidente del Colegio de Profesionistas, Empresarios y Emprendedores de La Laguna (CPEE), ocupó diversos cargos como: Contador en la tesorería municipal de Gómez Palacio en 1960; catedrático del CECYT-Tlahualilo; presidente del patronato de Cruz Roja Lerdo; presidente de Canaco Lerdo y del Club Sertoma; tesorero municipal en Lerdo; presidente del PRI Lerdo y pionero en el sector marmolero. Su trato siempre educado y amable, le valió el recuerdo y afecto, de todos los que tuvimos el gusto de tratarle. Deseo que Dios Padre, les dé la fortaleza por su partida. Para él oración por su eterno descanso.

Hace algunos días, tuvimos comida el grupo de escritoras

en el restaurante El Agave, ubicado en CIMACO Cuatro Caminos, el centro comercial de todos los laguneros, Maribel Barrera, Lourdes Benavides, Mónica Irazoqui, Esperanza Vera, Mónica de León, Tere Rojas y la que esto escribe, también asistió Minerva Assaff Isa… Y estando por ahí, tuve el gusto de saludar a las queridas amigas, Marcela Pamanes, Isabel Berlanga y Lourdes Bernal. La charla fue amena y sustanciosa, disfrutamos los variados y ricos platillos, acompañados de vino de bueno sepa, por supuesto de Coahuila.

Ya puede adquirir sus localidades, para la presentación de la Camerata de Coahuila en el

Más información en la página de Facebook Festival Internacional Cervantino.

El Museo Arocena invita a visitar la obra Santa Bárbara de miércoles a domingo en horario de 10:00 a 18:00 hrs., les comparto una anécdota sobre esta colección: "Niños, ¿Qué creen que esté pasando aquí?" preguntó uno de nuestros guías a un grupo escolar que estaba de visita hace unos años. Le contestaron: "¡Es una giganta que acaba de robarle una torre al pelón de abajo! Está desesperado pidiéndole que por favor, por favor, se la regrese". La mirada de la infancia nos permite voltear a ver las obras artísticas como si fuese la primera vez y volvernos a encontrar con ese mágico momento del descubrimiento artístico. ¿Quiere revivir esos instantes? ¡No dude en visitarlos y llevar a los más pequeños! Más información puede ingresar a la página de Facebook Museo Arocena.

Otra curiosidad del idioma castellano… Las cinco vocales. La famosa escritora española Lucía Echeverría, ganadora del Premio Planeta 2004, dijo en una entrevista, que "murciélago" era la única palabra en el idioma español que contenía las 5 vocales. Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió la siguiente carta al director del diario ABC:

"Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echeverría diciendo que 'murciélago' es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco vocales… Mi estimada señora piense un poco y controle su euforia. Un arquitecto, escuálido, llamado Aurelio o Eulalio, dice que lo más autentico es tener un abuelito que lleve un traje reticulado y siga el arquetipo de aquel viejo reumático y repudiado, que consiguiera en un tiempo, ser esquilado por un comunicante, que cometió adulterio con una encubridora cerca del estanquillo, sin usar estimulador. Señora escritora, si el peliagudo enunciado de la ecuación la deja irresoluta, y piense de modo jerárquico. No se atragante con esta perturbación, que no va con su milonguera y meticulosa Educación. Y repita conmigo, como diría Cantinflas: ¡Lo que es la ignorancia! Solo me queda recomendarle que se refresque con hojas de eucalipto. ¡Demasiado bueno como para no compartirlo…!

