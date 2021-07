Algodoneros del Unión Laguna se lucen contra los Saraperos de Saltillo con importante triunfo

Isaías Tejeda retomó su nivel con jornada de 4 imparables y 3 producciones, mientras que Ciro Norzagaray pegó doblete productor de 2 en importante rally de 5 anotaciones durante la octava entrada, para que los Algodoneros del Unión Laguna vencieran anoche a los Saraperos de Saltillo por pizarra de 8 carreras a 3, en la apertura de la serie disputada en el estadio Francisco I. Madero, de la capital coahuilense.

Con el resultado, los Guindas dan otro paso importante hacia la clasificación al playoff, cuando restan solamente cinco juegos para la finalización de la temporada.

ATACAN TEMPRANO

Los Algodoneros tomaron ventaja en el marcador desde la misma primera entrada, en la que castigaron al abridor local Luis Santos. Édgar Robles cedió el primer out del juego con un elevado al cuadro interior, pero Nick Torres pegó el primer hit del juego al depositar la bola en el jardín izquierdo, aunque Carlos Rivero se ponchó, Isaías Tejeda detonó un cañonazo por todo el jardín izquierdo, la bola se llevó la barda y se convirtió en su décimo cuarto cuadrangular de la temporada, que puso el encuentro 2 por 0.

Por los Guindas abrió juego el dominicano Leuris Gómez, quien en apenas su tercera apertura se enfrentó por segunda ocasión a la artillería de los Saraperos, pero mostró su calidad y mantuvo a raya a sus rivales. Colgó Leuris la primera argolla, aunque en el segundo inning le hicieron daño con doblete del cubano Josuán Hernández, quien techó al jardinero central y aunque Fernando Villegas se ponchó, Christian Zazueta respondió con sencillo al central, para llevar a Josuán hacia el pentágono.

Una carrera más, anotaron los laguneros en la apertura del tercer episodio, cuando Santos retiró a sus primeros dos enemigos, pero el venezolano Rivero le pegó doblete por el callejón izquierdo central, para enseguida timbrar con otro doblete, obra del encendido Tejeda. Leuris caminó con solvencia hasta la sexta entrada, llegó a ponchar a cinco rivales consecutivos y colgó cuatro argollas al hilo, cumpliendo con una excelente actuación para poner a los Guindas en camino hacia la victoria.

Se acercaron los Saraperos en la séptima, cuando entró a relevar Alberto Leyva y comenzó su labor otorgando base por bolas a Josuán, para que enseguida, Fernando Villegas atizara un triple por el central, productor de carrera y que puso el juego en el alambre, aunque Leyva ponchó a Zazueta para el primer out. Entró entonces Kender Villegas a realizar un relevo electrizante y efectivo, con la del empate en tercera, obligó a Fernando Flores a rodar por primera y no se pudo mover el corredor de tercera, enseguida el lagunero Ricardo Serrano entró como emergente y rodó por segunda para el tercer out.

ATAQUE MORTAL

Ante Édgar Gómez, los bateadores Guindas atacaron con todo durante la apertura del octavo rollo, en el que conectaron cinco hits consecutivos y pisaron el pentágono en cinco ocasiones. Comenzó Rivero con doblete al central - derecho, siguió Tejeda con sencillo al izquierdo y Francisco Rivera empujó una con hit al derecho, siguió Chris Mariscal con imparable que llenó la casa y sacó del juego a Gómez, relevado por el zurdo Alejandro Soto, quien en su primer pitcheo lanzó wild pitch que permitió a Tejeda anotar y enseguida, apareció Ciro Norzagaray para detonar doblete por el derecho, productor de par de anotaciones; todavía el propio Ciro timbró al robarse la tercera base y aprovechar mal tiro del receptor hacia la antesala.

En el cierre, Villegas recetó par de ponches, pero el "Manny" Rodríguez detectó una recta por el centro del plato y depositó la pelota detrás de la barda del jardín izquierdo, octavo cuadrangular de la campaña para el veterano, que significó la tercera y última carrera del juego para los del Sarape. Jenrry Mejía entró a retirar la novena entrada y aunque se le embasaron sus primeros dos enemigos, dominó al lerdense Serrano con una rola para doble play y ponchó a Rainel Rosario para el out 27, con lo que le puso punto final al juego.

DECISIÓN

Leuris Gómez obtuvo su primera victoria de la temporada al lanzar 6 entradas de apenas 6 imparables y una carrera, no otorgó bases por bolas y ponchó a 10 enemigos, el mayor número para cualquier lanzador Guinda en esta temporada durante una sola salida; Luis Santos sufrió su primer revés de la campaña, al trabajar solamente 3 innings de 5 hits y 3 carreras, expidió un boleto y recetó 2 chocolates.

Hoy continuará la serie, con juego a las 18:00 horas; los abridores probables son el zurdo Miguel Peña (7-1; 4.74 ERA) por Saltillo y el venezolano Osmer Morales (3-7; 6.05 ERA) por el Unión Laguna.

16 GANADOS y 13 perdidos es la marca de los Algodoneros como visitantes.