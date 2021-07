Laguneros despiden a Sammy Pérez

Los laguneros iniciaron el día de ayer con la mala noticia de que el comediante Sammy Pérez había fallecido por la madrugada.

"En la madrugada de hoy -ayer- a las 3:50 horas, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su coranzoncito ha dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron", se informó en su cuenta de Instagram.

El nombre del comediante fue tendencia en Twitter durante bastante tiempo. Cerca de 40 mil menciones se hicieron en la red social a tan solo cinco horas del anuncio de su fallecimiento.

El Siglo de Torreón publicó ayer una infografía en honor al humorista y fue ahí donde decenas de laguneros se despidieron del artista.

"Descanse en paz, brille para él la luz perpetua...", dijo la usuaria Tere Sandate, mientras que Angélica Balderas posteó que "Dios ilumine su camino".

La lagunera Yolanda Lievanos dio sus condolencias también. "Descanse en paz, ya está un lugar muy hermoso, ya es un ángel. Mucha fortaleza a la familia, un abrazo hasta el cielo".

Leticia Isabel Rojas Torres, desde su perfil de Facebook, lamentó la muerte de Sammy y recomendó a la gente cuidarse.

"No era grande el señor, por favor gente ámense y cuídense tantito, ya un alto a la alimentación chatarra, haz ejercicio, lleva una vida sana, cero alcohol y tabaco, menos drogas, porque me amo me cuido, ojo tengo 51 años y no padezco ninguna enfermedad, gracias a Dios me dio COVID y lo superé sin ninguna consecuencia".

Sammy Pérez, de 55 años de edad, llegó al hospital el pasado 16 de julio luego de haber contraído COVID-19 y su condición de salud fue en detrimento debido a complicaciones causadas también por la diabetes que padecía.

Desde entonces sus seguidores no dejaron de estar al pendiente e incluso emitieron fuertes críticas al productor y también comediante mexicano Eugenio Derbez, al supuestamente no haberse solidarizado con la situación por la que atravesaba su colega.

Derbez dijo que estaba al tanto de la situación y que él junto con su equipo ya había contactado a la familia para brindar su ayuda, pero dejó claro que no lo había hecho público porque no consideraba correcto alardear sobre sus acciones.

Sammy Pérez fue colaborador de Derbez en el programa de comedia XHDRBZ, donde, junto al actor Miguel Luis, protagonizaba Sección imposible, basada en humor involuntario.

Tuvo algunas participaciones en otros programas del comediante, como La familia P. Luche (2002) y la película No se aceptan devoluciones (2013).

También hizo carrera alejado de Eugenio Derbez, siendo parte de los conductores del programa matutino Hoy o La cantina del Tunco en 2018.

Entre algunos de los momentos más recordados del comediante se encuentran su entrevista a Daddy Yankee, su participación como comentarista de los Juegos Olímpicos del 2008 y el Mundial de Alemania en el 2006, o la vez que cantó con mariachi el tema "El amor el amor".

PUDO HABERSE CONTAGIADO EN COAHUILA

Recién ha trascendido que el gran amigo de Eugenio Derbez pudo haber contraído la enfermedad en una fiesta a la que asistió con su pareja, Zuleyka Garza, en Monclova, Coahuila.

De acuerdo con varios medios locales, Sammy y Zuleyka fueron a una reunión privada organizada por Pedro Damián Ibiza, en la que también figuraron Salvador Zerboni y Juan Ríos.

La prensa de Monclova dio a conocer que Pérez y Garza no se sentían bien cuando arribaron a la ciudad, un médico los atendió y descartó en ese momento que tuvieran coronavirus, por lo que se presume que el humorista se habría contagiado en la fiesta.