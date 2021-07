José Juan Macías asegura que fue menospreciado en Selección por no jugar en Europa

Sí, para José Juan Macías estar en el Getafe es un impulso para llegar a algún club de los considerados “grandes de Europa”.

El delantero mexicano que aún trabaja en la pretemporada con su nuevo equipo después de salir de Chivas, aseguró en entrevista para Fox Sports que es estar donde está, es una meta cumplida.

“Mi presente es aquí y solo quiero ganarme un puesto, disfrutar. El futbol es incierto”, dijo.

Macías, admitió que el estar jugando en el Viejo Continente ayudaría a que se abrieran las puertas de la Selección, destacando que eso también ocurriría jugando en México.

“Acá el ritmo es muy diferente, pero en México tenemos grandísimos jugadores de calidad. Se llega a menospreciar un poco a los jugadores que están allá, de mi parte yo siento que fue así, y que yo esté acá no me garantiza un puesto. Tengo que trabajar y ganármelo”.

“JJ”, atribuyó que no haya tantos futbolistas mexicanos en Europa a dos cosas, una que los precios están muy inflados, y otra, es el convencimiento de los jugadores.

“Los precios los llevan por las nubes, hay equipos que pagan por ti 15 millones y cuando en Europa no los pagan. Obviamente es un negocio de los clubes. Y el otro, pues hay jugadores que viven cómodos, con su familia, tienen buen suelo, y dicen ‘para qué me muevo si aquí estoy muy estable’, y no tienen metas de venir acá y es muy respetable”.

José Juan Macías, mencionó también que se siente feliz en su nuevo equipo, donde lo han recibido de maravilla.

“En el campo es un ritmo diferente, pero es adaptación”.